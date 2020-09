Det er begyndt at tage overhånd nu.

Sådan lyder det fra formanden for Nye Borgerlige, Pernille Vermund, da hun torsdag var gæst i B.T. Live på Facebook.

»Når mænd bliver udstillet som sex-hungrende magtmonstre, så er det bare langtfra, hvordan danske mænd er i virkeligheden.«

»Hvis man føler, der er en arbejdskultur, man ikke bryder sig om, men resten af af de ansatte er med på den kultur, så burde man overveje, om det ikke var bedre, hvis man selv fandt noget andet. Men her er det enormt vigtigt at skelne mellem, om det er reelle overgreb og magtmisbrug, eller om det er en frivol tone på arbejdspladsen,« konkluderede Pernille Vermund.

I et Facebook-opslag vil Pernille Vermund gøre op med den 'heksejagt', hun mener, mænd bliver udsat for. For Pernille Vermund er det et spørgsmål om, at begge parter i sagen skal gøre en indsats for at forhindre sexisme, men hun erkender, at det er ikke alle tilfælde, der er sådan, da nogle er værre end andre.

»Vi har forskellige grænser, og jeg synes, der ligger et ansvar hos os, der er åbenmundede og lidt frigjorte, om at man ikke skal overdænge fremmede med alle mulige ting, de finder krænkende. Omvendt så skal de, som har nogle specifikke grænser, sige fra, hvis de synes, noget er upassende.«

»Jeg har aldrig nogensinde oplevet, at der skulle være nogen, der har rørt ved mig, gramset på mig eller forsøgt at udnytte mig på en seksuel måde. Hvis jeg nogensinde oplever, at der er nogen mandlige ansatte, der udnytter piger, som er længere nede i hierarkiet i mit parti, så vil der bliver gjort kort proces,« fortæller Pernille Vermund.

Pernille Vermunds Facebook-opslag kom til verden i kølvandet på Inger Støjbergs mere eller mindre enslydende opslag. Støjberg har også været ude at sige, at sexismedebatten er begyndt at gå over gevind. De to kvinders Facebook-opslag endte med at være de største personlige af slagsen på de sociale medier i MeToo-debatten ifølge Medietrends.

Lige præcis Inger Støjbergs opslag bragte harme mange steder i dansk politik. Blandt andet internt i Venstre. I en artikel i Berlingske fremgår det, at 22 Venstre-folk ikke kan stå inde for Inger Støjbergs Facebook-opslag.

Også ligestillingsordføreren fra De Radikale, Samira Nawa har i et tidligere interview med B.T. givet en mindre opsang til Inger Støjberg.

»Støjberg bagatelliserer de modige kvinder, som har stillet sig frem. Ingen anklager jo alle mænd for at være sexhungrende monstre, så det er en stråmand fra Støjberg. Debatten er ekstrem vigtig for at få en kulturændring, og den er på ingen måde gået over gevind.«

Netop de modige kvinder, der står frem, blev Pernille Vermund også konfronteret med af B.T. Lives vært, Sanne Fahnøe:

Vi har eksempler fra Ekstra Bladet, hvor kvinder har sagt et navn til ledelsen, efter de har været udsat for sexisme. Herefter har ledelsen bare har sagt: »Sådan er det her, det skal du ikke tage så tungt. Nu må du stoppe med at være en feministisk snerpe.« Så der findes også historier uden konsekvenser.

»Jeg har ikke læst historien, så hvad er det de har været udsat for? Er det reelle overgreb, eller er de blevet udsat for en lummer tone, som nærmest er Ekstra Bladets varemærke?« spurgte Pernille Vermund tilbage.