Debatten om den grønne omstilling bliver alt for ofte storsnudet og elitær.

Vi må indse, at klimaet har brug for handling, men også, at det bare ikke er alle, der kan cykle på arbejde eller har råd til en Tesla.

Klimaet er i krise. Det er hverken et opdigtet eller et lille problem for os. Oversvømmelser, skovbrande og tørker er allerede en realitet, og det kommer også til at ramme her i Danmark.

Som et af verdens rigeste lande, og et af de lande i verden, der udleder allermest CO2 per borger, har vi et kæmpe ansvar. Men vi kan ikke komme i mål med den grønne omstilling, hvis vi har en verdensfjern og elitær antagelse om, at alle bare kan købe en Tesla eller cykle på arbejde.Transportsektoren står for en enorm stor del af vores udledning af de skadelige klimagasser. Benzin- og dieselbiler skal væk fra vejene.

Derfor vil vi i Enhedslisten forbyde salg af NYE benzin- og dieselbiler fra 2025. Vi skal have langt flere over på cyklerne, og vi skal have bedre kollektiv trafik.

Men vi ved også godt samtidig, at man ikke bare kan gå ud i folks garager og snuppe deres bil. Rigtig mange er dybt afhængige af en bil og har ikke råd til at købe en dyr elbil.

Jeg tror, at rigtig mange i landdistrikterne sidder og ser på debatten om den grønne omstilling og tænker, at politikerne er på månen. Med rette. For det er altså ikke alle, der bare kan snuppe cyklen på arbejde eller købe sig en stor elbil. Og sådan kan det tit komme til at lyde.

Men det betyder ikke, at man behøver at vende klimaet ryggen. Vi kan godt sørge for, at vi tager klimakrisen alvorligt, mens vi også stadig får en hverdag til at fungere.

Vi skal give alle en chance

Mange steder er man heldig, hvis bussen kører en gang i timen. Det skal vi ændre på, men selv med endnu flere busser vil det være helt umuligt for mange familier at få hentet børn, bragt til svømning og fodbold, handlet ind og alt det andet uden en bil.

Vi løser ikke problemerne med de mange svinende biler ved at indsætte en bus og et tog mere her og der. Og uden for de store byer kan elcykler og bedre cykelstier gøre meget, men det kan ikke erstatte bilerne fuldstændig.

Vi bliver nødt til at gøre elbilerne mere tilgængelige for helt almindelige mennesker – også dem uden for de store byer, der ikke har store indkomster.

Der er faktisk elbiler i almindelig familiestørrelse, som kan køre rigtig langt på en opladning, og som kan fungere for en familie uden for storbyen. Men vi skal gøre dem meget billigere, så flere får råd.

Derfor skal vi give et kontant tilskud til køb af nye familie-elbiler, så de kommer markant længere ned i pris. Vi skal også øge skrotpræmien, så flere kan lægge den gamle sorte bil i graven. Og vil skal sikre, at parkeringsafgifter, broafgifter og lignende bliver store runde nuller for elbilerne.

Vi skal give alle en chance for at komme med på den grønne omstilling. Flere skal have mulighed for en klimavenlig hverdag, hvor tingene hænger sammen. Derfor skal vi gøre elbiler tilgængelige for andre end dem, der har råd til en Tesla.