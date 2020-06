Rundt om i landet tjener private virksomheder styrtende med penge på vores udsatte børn og unge.

Helt lovligt.

Børn med psykiske problemer og diagnoser. Børn, der selvskader eller har selvmordstanker. Børn med handicap. Rigtig mange børn har brug for særlig støtte og kommer på et bo- eller opholdssted for at få hjælp. Men i mange tilfælde er de blevet brikker i et pengespil.

I Enhedslisten vil vi have et forbud mod at tjene profit på udsatte børn. Vores skattekroner skal gå til børnene – ikke til store virksomheder eller skattely.

når det handler om samfundets svageste og mest udsatte børn stiller vi ingen krav

Senest har vi fulgt historien om Behandlingsskolerne, et skole- og behandlingstilbud for børn med diagnoser, hvis ejer, Mads-Frederik Damgaard, har trukket 23,8 mio. kr. ud af selskabet og lige ned i egen lomme.

Et andet eksempel er tidligere ejer af Søbæk Erik 'Filler' Filthuth, der har tjent millioner på at sælge private opholds- og bosteder for psykisk belastede unge til et selskab i skattely.

Det er forkert, fordi de gyldne overskud er finansieret af alle os, der betaler vores skat. Det er penge, der skulle være gået til velfærd, ikke til dyre villaer med havudsigt.

Det er forkert, fordi pengene i stedet kunne og burde være brugt på flere ansatte med bedre uddannelser til de socialt udsatte børn, der har så hårdt brug for dem. Ikke til en enkelt mands liv i luksus.

Det er fuldstændigt forrykt

Det er ganske enkelt noget svineri.

Et ophold på et privat botilbud koster snildt tusindvis af kroner i døgnet. Hvert år modtager private botilbud ca. to mia. kroner fra kommunerne.

Penge brugt på tilbud, der hjælper udsatte børn til bedre liv, er penge godt brugt. Men på socialområdet er en høj pris ikke altid lig med høj kvalitet.

Der stilles nemlig ikke krav til fagligheden, viden- eller uddannelsesniveauet på de tilbud, der huser nogle af de allermest udsatte borgere i vores samfund.

Forestil dig en folkeskole uden krav til lærernes pædagogiske kompetencer og uddannelse eller en operationsstue uden krav til sygeplejerskernes specialiserede viden. Nej, vel? Men når det handler om samfundets svageste og mest udsatte børn, stiller vi ingen krav til de mennesker og institutioner, der skal tage sig af dem. Det er uansvarligt.

Anbragte børn er én af de grupper i vores samfund, der har allermest brug for fællesskabet. De kan have store psykiske og sociale problemer, og mange er svigtet som ganske små. Men alt for ofte svigtes de igen, når de bliver anbragt på de institutioner, der skulle hjælpe dem på ret køl, alt imens ejerne tjener styrtende med penge.

Det er fuldstændigt forrykt, at man kan tjene millioner af kroner på at drive private opholdssteder for socialt udsatte børn. Og endnu mere forrykt er det, når den primære opgave, nemlig den at sikre børnene en tryg og positiv udvikling, sættes i baggrunden til fordel for profit.

Derfor foreslår Enhedslisten et uddannelseskrav, og at der indføres et stop for profit, så det bliver forbudt at udbetale overskud fra driften af private anbringelses- og bosteder.