Jeg sidder over for en mand, som har opsøgt en psykolog, fordi han er i krise over sit liv.

Lad os bare sige, at han hedder Per og er 57 år. Han har haft en høj lederstilling i mange år, og han er uden tvivl en meget kompetent herre. Men nu er han blevet fyret, og usikkerheden og tvivlen rammer ham hårdt, fordi han nu igen skal ud og konkurrere på jobmarkedet.

Har jeg udviklet mig nok? Er jeg med på beatet? Kan jeg konkurrere med de unge? Kan jeg følge med på de nye teknologier? Vil nogen have mig? Er jeg god nok?

Han havde regnet med at blive på samme arbejdsplads resten af sin karriere, men nu føles det som at starte forfra. Trygheden er forsvundet, og det er, som om hele hans selvopfattelse pludselig skal stykkes sammen på ny.

På trods af sit solide CV og sin lange livserfaring står denne tidligere topleder nu foran identitetsproblematikker, der til forveksling kunne ligne dem, som en nyuddannet står over for. Selvfølgelig er der åbenlyse forskelle – men det slår mig alligevel, at den erfarne herres usikkerhed minder mig om den jobsøgende unge mand i starten af 20’erne, som jeg forleden talte med omkring de samme spørgsmål om selvtillid på jobmarkedet: Er jeg god nok? Vil nogen have mig?

Det er meget almindeligt at forestille sig, at livet har forskellige faser, som vi gennemgår. I overgangen til voksenlivet handler det om at finde sin rette hylde og skabe sig en identitet. Arbejdslivet har naturligvis stor indflydelse på dette, og derfor kan usikkerhed på arbejdsmarkedet også medføre identitetskrise og manglende selvtillid.

Man kan drømme om senere livsfaser, hvor man høster frugten af ens anstrengelser og hviler i den tryghed og stabilitet, man har opbygget. Som en form for belønningsperiode, hvor man kan læne sig tilbage og betragte de ting, man har udrettet, og nyde livet sammen med sine børn og børnebørn.

Men livet følger ikke altid drømmescenariet, og jeg har set mange eksempler på, at man sent i livet kan blive kastet ud i stor usikkerhed – f.eks. i kølvandet på en opsigelse. Når arbejdsmarkedets krav om fleksibilitet og omskiftelighed kan få selv en meget erfaren og kompetent leder til at miste selvtilliden – så kan det vel ske for enhver.

Der er både fordele og ulemper ved den kultur, som opfordrer os til 'omstillingsparathed' og jobskifte flere gange i løbet af karrieren. Kravet om konstant udvikling kan være positivt, så længe det betyder, at man ikke stagnerer eller går i stå. Men det kan også være rigtig stressende at leve i en verden, hvor usikkerheden og identitetskrisen ikke hører til en bestemt alder eller livsfase, men snarere er et konstant lurende vilkår.

Når jeg som psykolog sidder over for mennesker, der oplever, at arbejdsmarkedets pres fører til problemer omkring identitet og selvtillid, så er min rolle at hjælpe med at navigere i situationen. En god strategi kan være at arbejde med accept – det vil sige at acceptere sig selv og ens handlinger og at stå ved de valg, man har truffet.

Hvis man f.eks. er blevet fyret, kan selvtilliden knække, når man bliver usikker på, om man skulle have gjort ting anderledes. Det kan være givende at analysere situationen og blive klar over, hvad der blev sagt og gjort.

Gjorde man nogle gode ting i perioden op til fyringen? Var der noget, man skulle have gjort på en anden måde? Det er vigtigt at få genetableret et positivt selvbillede – og hvis der er noget, man skulle have gjort anderledes, så må man tage det med som en erfaring til næste gang. En analyse af situationen kan hjælpe til at afkræfte nogle af de katastrofetanker, man eventuelt kan have.

Accept kan også handle om at hvile i, at presset er kommet for at blive. Det gælder nok for mange af os, at det ville være gavnligt bare at acceptere, at man ikke altid kan følge med i alting. Der vil altid være nogen, der er dygtigere og har bedre styr på de nyeste udviklinger og trends. Men man kan stadig bruges alligevel. Det handler om at forsøge at acceptere usikkerheden uden at lade sig rive med af den.

