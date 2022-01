Et vildt dobbeltliv fyldt med løgne.

Sådan kan man betegne det liv, som formand for 3F Per Christensen har levet i årevis, har B.T. dokumenteret i en omfattende artikel, hvor tre af fire kvinder er stået frem.

For Per Christensen har hele to gange haft et forhold til to kvinder på samme tid. Og det er ikke blot en fast partner og en elskerinde, men to faste partnere på én gang, uden kvinderne har vidst det.

For at holde forholdene hemmelige har formanden valgt at lyve for parterne og har også brugt sit hverv i 3F som dække for sit dobbeltliv i flere tilfælde.

Journalist på B.T. Peter Astrup gæster B.T. Live for at snakke med jer læsere om hele sagen. Var det okay, B.T. bragte historien, eller tilhører det privatlivets fred?

I videoafspilleren øverst i artiklen kan du følge udsendelsen. Det kan du ligeledes på B.T.s Facebook-side, hvor du kan stille spørgsmål.