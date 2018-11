Black Friday er desværre andet end gode tilbud.

Black Friday og Cyber Monday venter nu og lige om hjørnet. Det er på få år blevet et stort hit hos forbrugerne. Fire ud af ti skal ud at handle eller handle fra deres pc. Sidste år slog fredagen alle handelsrekorder nogen sinde, da forbrugerne lagde over 2,1 mia. kroner på én dag.

Der er så mange gode tilbud. Men medaljen har en bagside!

Mange forbrugere kommer i klemme på Black Friday/Cyber Monday. En ny måling viser, at 1.425.000 forbrugere handlede på Black Friday/Cyber Monday sidste år, og samlet set gik noget galt i lidt mere end hver femte handel. Det er en høj fejlprocent.

Der var bøvl med 313.000 handler altså for 22% af de forbrugere, der handlede den weekend. Heldigvis løste de erhvervsdrivende selv de 19% af bøvlet. Men i de sidste 3% svarende til 42.700 handler, var der så store problemer, at forbrugeren var nødsaget til at gå videre med sagen enten til forbrugermyndighederne eller til deres bank. Det viser en ny måling udført af YouGov for Nordea.

Black Friday er mest populær hos børnefamilierne og de ’unge’ under 40 år, mens de midaldrende og de ældre i høj grad holder sig væk. Og der kan være god grund til at være tilbageholdende og tænke sig godt om på Black Friday/Cyber Monday.

Allerede sidste år blev der fra flere sider advaret om, at forbrugerne skulle se sig for. Advarslerne gik i høj grad på, at Black Friday er et slaraffenland for IT-kriminelle. I ly af Black Friday/Cyber Monday skaber de kriminelle fup-butikker på nettet, der ligner rigtige butikker. Forbrugeren køber og betaler, men får ikke deres varer.



De almindelige butikker kan dog også være med. Sidste år skældte Forbrugerombudsmanden tre butikskæder ud, fordi de havde stillet forbrugerne lidt for luftige besparelser i udsigt. Der var med andre ord masser af gode tilbud, som var knap så gode, da det kom til stykket.

Mit råd til alle, der jagter de gode tilbud er: Pas på de lidt for gode tilbud og chokpriser.

Vi kan desværre se frem til, at flere forbrugere kan komme i klemme i år, for fup-butikkerne spreder sig. Derfor er et par forbrugertips på sin plads.

1. Tip: Svindlerne venter på, at du søger

Svindlerne bruger store butikkers tilbud til at lokke dig ind på falske hjemmesider, og ofte med tilbud, der er for gode til at være sande. Derfor skal tilbudsjagten ske ved at gå direkte til forretningens hjemmeside i stedet for via søgemaskiner.



2. Tip: Modtaget tilbud på mail? Brug aldrig deres links

Svindlerne sender falske mails, der til forveksling ligner dem fra en velkendt forretning, men som har ét formål – at stjæle dine kortoplysninger. Derfor, gå direkte ind på forretningens hjemmeside, og undgå at bruge links i tilbudsmail.



3. Tip: Selv om det er dine venner, kan det «delte» tilbud være falsk

Svindlerne benytter også sociale medier. De bruger falske eller hackede profiler til at dele et 'for-godt-til-at-være-sandt-tilbud.' De falske opslag havner på venners facebooksider, som måske deler uden at tjekke, om et tilbud er sandt eller falsk.

Tommelfingerregel – er tilbuddet for godt til at være sandt? Hvis et tilbud er for godt til at være sandt, så er det ofte, fordi det er det. Tænk dig om en ekstra gang – også på Black Friday og Cyber Monday.

Og så skal du være både mæt og udhvilet, når du drager på udsalg, så er chancen for en god oplevelse meget større.