»De seneste to år af mit liv har på alle måder været virkelig dramatiske. Jeg oplever den største glæde og den største sorg i mit liv.«

De lå ikke i kortene, at Sikandar Siddique i dag skulle stå som politisk leder i et nyt parti, da han ved sidste folketingsvalg blev valgt ind for Alternativet.

Her løfter han sløret for den mest turbulente periode i sit liv.

Den 7. maj 2019 udskrev daværende statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) valg. Sikandar Siddique var godt i gang med at forberede sig til valgkampen. Men kort inden, Løkke trykkede på valgknappen, fik Siddique en foruroligende besked.

Alle forældre ved, hvad det betyder

»Det, ingen ved, er, at min far fik en hjerneblødning, omkring en uge før valgkampen blev skudt i gang. Det er på grund af mine forældre, jeg er, hvor jeg er i dag, og jeg fik at vide, at han ikke ville komme til at overleve. Det slog virkelig benene væk under mig,« fortæller Sikandar Siddique, der i denne uge lancerede sit nye parti Frie Grønne på Blågårds Plads på Nørrebro i København, hvor han selv er vokset op.

»Helt mirakuløst overlever min far. Men det gjorde, at jeg ikke fik ført valgkamp, mens den stod på. Heldigvis havde jeg været så ivrig, at jeg inden da havde uddelt flyers og skrevet indlæg til aviserne i stor stil og lavet Den Grønne Pose,« siger han om den valg-musikvideo, han lavede sammen med rapperen Jokeren og sangerinden Szhirley, som skulle få folk til at droppe plastikposerne i supermarkedet.

Og da valgresultatet lå klar, var Sikandar Siddique valgt ind som en af Alternativets fem folketingsmedlemmer med 2.154 personlige stemmer. I partiet kun overgået af Uffe Elbæks 7.587 personlige stemmer.

»Det var en kæmpe ære for mig og min familie,« slår Sikandar Siddique fast.

Det nye parti Frie Grønne holder pressemøde på Blågårds Plads på Nørrebro i København mandag den 7. september 2020.

»Men så havde jeg også den største glæde i mit liv i den samme periode, da jeg blev far for første gang, da jeg fik min søn. Alle forældre ved, hvad det betyder. Han er seks måneder nu, og min kærlighed til ham vokser og vokser,« fortæller 33-årige Siddique.

Samtidig kunne han se sit parti gå i opløsning, da partileder Uffe Elbæk og flere profiler, inklusive Sikandar Siddique, forlod partiet efter en betændt debat om den nye politiske leder Josephine Focks ledelsesstil

»Så min far fik en hjerneblødning, jeg blev valgt for første gang, mit parti eksploderede, så kom corona, mens jeg arbejdede på at lancere mit nye parti, som jeg så lancerede i denne uge. Det har været to ekstremt vilde år.«

Nu står den på charmeoffensiv. Frie Grønne skal indsamle nok vælgererklæringer til at blive opstillingsberettiget.