Savner du din partner – så grib bolden!

Hvis der er én ting, der går igen, når jeg sidder med et ulykkeligt par, der for alt i verden gerne vil undgå en skilsmisse, så er det, at de savner 'noget.' Sådan er det for alle par uden undtagelse.

Men at få defineret helt konkret, hvad 'noget' er, kan til tider være svært – og 'noget' kan være godt skjult bag tårer, frustrationer, håbløshed og ikke mindst spørgsmålet: 'Nytter det overhovedet noget?' Til det spørgsmål svarer jeg altid: 'Måske.'

Jeg ville ønske, at jeg kunne svare 'Ja, selvfølgelig'. Men virkeligheden er, at der er mange faktorer, der skal spille sammen for, at det hele nytter. Men der findes dog noget, der minder lidt om en guldbillet til at finde dette 'noget'.

Det er nemlig ikke længere nogen hemmelighed, hvad der skaber et godt parforhold, og netop den viden kan også hjælpe dig og jer.

Hvor forbundne er I? Dér, hvor forskellen mellem et godt og et mindre godt parforhold ligger, handler nemlig næsten altid om præcis dette 'noget.' Og de mange års forskning i parforhold har lært os, hvad det som regel dækker over:

Og det er en følelsesmæssig forbindelse.

Altså alle de ting, der falder ind under udsagn som:

· Jeg savner dig

· Jeg savner at mærke dig

· Jeg savner at være en del af din indre verden, og at du lukker mig ind, som du gjorde i starten

· Jeg savner, at du søger samme forbindelse med mig

· Jeg savner at mærke samhørighed

· Jeg savner at mærke, at vi står sammen som et team

· Jeg savner, at vi er skulder ved skulder, når tingene bliver svære

· Jeg savner at mærke, at vi er et 'os' ud over at være dig og mig

Det, som par i virkeligheden ønsker sig, er at forbinde sig med hinanden. Nøjagtig som børn helt automatisk ønsker at forbinde sig med sine forældre og dagligt søger denne forbindelse.

Ved du i øvrigt, hvad der sker med børn, der bliver nægtet følelsesmæssig forbindelse med deres forældre? De mistrives. I værste tilfælde bliver de skadet for livet. Tror du, det er anderledes med voksne? De par, jeg ser i min praksis, mistrives i stor grad. 'Følelsesmæssigt skadet' er måske et stort ord at bruge, men de er sårede, de har ondt, de længes, og deres hjerter græder.

Nøjagtig som børnene, der ikke får det nærvær, de har brug for.

Når den følelsesmæssige forbindelse er i underskud, kommer der ballade. På den ene eller anden måde. Måske eskalerer konflikterne. Måske er der bare uhyggeligt stille. Fælles er, at der i høj grad er lidelse og smerte til stede.

Heldigvis kan du højst sandsynligt gøre noget ved det lige nu. Men der kræver, at du 'tuner ind' på din partner. For i alle relationer bydes der ind helt automatisk. Vi mennesker kan nemlig slet ikke lade være med at gøre opmærksom på de ting, vi savner. Det er bare ikke altid, vi lægger mærke til det.

Derfor kan du selv gøre rigtig meget for at styrke jeres følelsesmæssige forbindelse ved at gribe de bolde, som din partner sender i luften. Måske siger din partner: 'Puha, det har været en lang dag'.

Når din partner siger sådan, er det jo ikke for at fortælle, hvor mange timer han/hun har været vågen. Det er en fiskekrog, der kastes ud, hvor din partner inviterer dig til at hapse ormen og lade dig hive ind til vedkomne.

Det er med andre ord en invitation til en følelsesmæssig indtjekning. Måske vil du normalvis bare lade sådan en kommentar gå ind ad det ene øre og ud af det andet. Men bider du på krogen, kan et svar være: 'Det lyder, som om den har været for lang – er det arbejdet, der driller?'

Succesraten af den følelsesmæssige forbindelse herfra afhænger så af, hvor god du er til at spørge ind til din partner, så I får åbnet op for den daglige snak, der giver jer begge det 'noget,' som så mange par savner.

God fornøjelse

Maj

Majs tip: Vil du højne den følelsesmæssige forbindelse i parforholdet, så læg mærke til, når din partner kaster fiskekroge ud til dig – og bid på!

