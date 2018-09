Nej, sexlivet går ikke i stå, fordi I har været sammen længe!

… Det er faktisk noget helt andet, der slår det ihjel.

En af de påstande, jeg støder på igen og igen i disse år, er, at monogami er ødelæggende for et godt sexliv. Ja, det skulle efter sigende simpelthen slå erotikken ihjel.

Siges det.

Sexolog Maj Wismann Vis mere Sexolog Maj Wismann

Argumentationen er bl.a., at vi fra naturens side ikke er 'skabt' til én partner. Så når først forelskelsen har lagt sig og trygheden er fasttømret, så går det kun én vej med sexlivet, og det er for nedadgående.

Der argumenteres for, at når venskabet bliver rigtig og godt, og trygheden er i spil, så udløses hormonet oxytocin, og når dét sker, så bliver det svært med erotikken og lysten til ens partner.

Men… Hvis dette er korrekt, hvordan i alverden kan det så lade sig gøre, at der faktisk findes adskillige både velfungerende og langvarige parforhold, der beretter om, at de har et glimrende og tilfredsstillende sexliv?

Hvis hypotesen om, at 'venskabet, intimiteten og trygheden ødelægger sexlivet' er korrekt, hvorfor kan disse par så både have et godt og trygt parforhold samtidig med et dejligt og frækt sexliv?

Hvis dette er korrekt – hvordan i alverden kan det så lade sig gøre, at der faktisk findes adskillige både velfungerende og langvarige parforhold, der beretter om, at de har et glimrende og tilfredsstillende sexliv?

Det er jeg ikke den eneste, der har været nysgerrig på.

Blandt andet er der lavet et studie af Northrup, Schwartz og Witte med hele 70.000 deltagere fra 24 forskellige lande. Studiet skulle undersøge, hvilke forskelle der reelt var på de par, der havde henholdsvis et godt og et dårligt sexliv. Resultatet var rigtig interessant. De fandt nemlig 13 ligheder blandt de par, der sagde, at de havde et godt sexliv. Alt sammen uanset alder, land, social situation og så videre.

Over 50% af de punkter er aktiviteter, som vi ved udløser oxytocin, og som eksempelvis fremmer venskabet og intimiteten i parforholdet. Blandt andet har de som en daglig praksis at henvende sig både fysisk og følelsesmæssigt til hinanden.

Det finder jeg højst interessant, fordi det jo er i direkte modstrid med det, som man ellers hører – nemlig at et langvarigt forhold bliver så trygt, at det til sidst slår sexlivet ihjel.

Tror du på, vi er skabt til at være sammen med én partner?

Har I tid nok til et sexliv?

Undersøgelsen viser altså, at det ikke er det monogame parforhold i sig selv, der slår erotikken ihjel. Nej, det er den måde, vi ofte behandler vores sexliv i det monogame parforhold på, der giver sexlivet dødsstødet.

Fire af de 13 punkter fra listen over par, der har et godt sexliv, er for eksempel:

- De kysser hinanden passioneret uden grund

- De prioriterer sexlivet og har det ikke som det nederste punkt på to-do-listen

- De taler komfortabelt om deres sexliv (eller lærer det efterhånden)

- De ved, hvad der tænder og af-tænder deres partner erotisk

De har accepteret myten om, at et langvarigt forhold altid vil slå sexlivet ihjel i længden

Interessant, ikke?

Hvis vi går forbi researchen og undersøgelserne og hopper ned i min egen praksis, og jeg ser på de par, jeg har hjulpet med at få sexlivet på banen igen, så er det igen og igen det samme, de efterlyser: Tid sammen.

Fordi tid sammen giver mere lyst til hinanden, og det giver mere sex.

Igen og igen har jeg hørt sætningen: 'Hvis bare vi havde mere god tid sammen, så ville vores sexliv blive bedre, og vi ville få mere lyst til hinanden.'

Fakta Sådan får du debatindlæg i B.T. Du er velkommen til at sende et indlæg til B.T. Skriv til: btdebat@bt.dk Længde: mellem 1.500 og 3.600 tegn inklusive mellemrum. Alle indlæg skal forsynes med navn, adresse og titel og meget gerne et portrætfoto vedhæftet e-mailen som jpg-fil. Vi forbeholder os ret til at redigere indlæg.

– Og når jeg så har hjulpet dem med at få prioriteret denne tid sammen, så har de fået ret. Så ér deres sexliv blevet bedre.

De har hele tiden instinktivt vidst, at hvis de fulgte deres længsel efter mere god tid sammen – tid til at forbinde sig følelsesmæssigt – så ville det afføde mere og bedre sex. De har bare ikke lyttet, men i stedet har de accepteret myten om, at et langvarigt forhold altid vil slå sexlivet ihjel i længden.

Det, synes jeg, er både interessant og dejligt at vide. Og måske kan det være til inspiration for jer. For det betyder, at det er jer selv, der har magten til at skabe et godt sexliv i parforholdet. Der er ikke noget i naturen, der reelt spænder ben for det.

Majs tip: Man kan SAGTENS have et monogamt forhold og et HOT sexliv på samme tid

Få mere info om sexolog Maj Wismanns konsultation og bøger her.