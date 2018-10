Svar kun på e-mail én gang om dagen. Brug kun mobilen til sms, SoMe og tale. Forlang eller levér agenda til alle møder. Afstem næste uges kalender hver fredag. Nogenlunde sådan lyder Alternativets folketingspolitiker René Gades slagplan for, hvordan han vil komme igennem 14 dage, hvor han vil teste, om det kan lade sig gøre kun at arbejde 30 timer om ugen.

»Det er jo oplagt at afprøve Alternativets egne tanker. Tænk engang, hvis det kunne resultere i nogle bedre vaner, og jeg kunne få frisat noget mere energi og nogle timer, der gør, at det, jeg leverer, kan blive bedre,« siger René Gade.

Alternativet har det som en del af deres partiprogram, at det skal være en mulighed for at flere at arbejde 30 timer om ugen i stedet for de traditionelle 37 timer.

Det skyldes bl.a., at flere og flere mennesker siger, at de ikke kan få arbejdsliv og familieliv til at hænge sammen, og mange tusinde går ned med stress.

Synes du, det er en god ide, at flere nøjes med at arbejde 30 timer om ugen?

Men nu vil partiets gruppeformand altså på egen krop prøve, om det i praksis overhovedet kan lade sig gøre.

»Når man synes, noget er sjovt og interessant, så er det svært ikke at bruge mange timer på det. Og spørgsmålet er selvfølgelig, om jeg så kan levere det, jeg skal på den kortere tid?« siger Réne Gade.

Psykolog og medejer af ‘Mindwork Psykologisk Center’, Vibeke Lunding-Gregersen, der sammen med psykolog Henrik Tingleff har skrevet bogen ’Hjernen på overarbejde’, synes, René Gades eksperiment er interessant.

»Mange af os går jo på kompromis med at leve et godt liv. Derfor synes jeg også, det var fuldstændig fantastisk, da en anden politiker, Søren Pind (V), sagde til sine medarbejdere, at de ikke skulle sende e-mail om søndagen. Når beslutningstagere på den måde går forrest, sætter nogle tanker i gang omkring den måde, vi har indrettet vores samfund på, og om det i virkeligheden skaber større problemer, end det løser,« siger hun.

Psykologerne Vibeke Lunding-Gregersen og Henrik Tingleff har skrevet bogen 'Hjernen på overarbejde - derfor er compassion vores vej til et bæredygtigt samfund'. Foto: Sif Meincke og Claus Sall. Vis mere Psykologerne Vibeke Lunding-Gregersen og Henrik Tingleff har skrevet bogen 'Hjernen på overarbejde - derfor er compassion vores vej til et bæredygtigt samfund'. Foto: Sif Meincke og Claus Sall.

36-årige René Gade arbejder som oftest nærmere de 50 end 30 timer om ugen. Han bor i Silkeborg med sin hustru og to børn på otte år.

Han har bl.a. været iværksætter og i ledende eller meget selvstændige roller i det private erhvervsliv i 10 år, hvilket har lært ham at strukturere sin egen og andres tid effektivt.

Det er denne erfaring, han vil trække på.

»Når jeg sidder som gruppeformand, kan jeg godt finde på at sige, at det reelt koster i omegnen af 20.000 kr. i samlet arbejdstid og transport at holde det møde, vi sidder i, for at få folk til at forstå, at man skal tage hinanden og hinandens tid seriøst,« siger René Gade.

Tirsdag d. 30. oktober kl. 14.00 kan du via BT's Facebook Live stille spørgsmål til René Gade om hans eksperiment og om hans holdninger til at arbejde 30 timer om ugen. Foto: Thomas Lekfeldt Vis mere Tirsdag d. 30. oktober kl. 14.00 kan du via BT's Facebook Live stille spørgsmål til René Gade om hans eksperiment og om hans holdninger til at arbejde 30 timer om ugen. Foto: Thomas Lekfeldt

Af grund samme grund vil han derfor forlange eller levere en agenda til hvert møde, han deltager i i løbet af de 14 dage, eksperimentet varer.

At optimere sin tid er i det hele taget løsningen på, hvordan man som travl karrieremand med idealistiske tanker om familieliv med tid til hinanden kan gå ned i tid.

»F.eks. har jeg fundet ud af, at jeg er langsommere til at skrive e-mail fra telefonen, end hvis jeg arbejder fra min pc. Så jeg skal kun bruge min telefon til tale, sociale medier og sms,« siger han.

Strategien falder umiddelbart i god jord hos de to psykologer. De så gerne, at flere forsøgte sig med initiativer, der skabte bedre arbejdsbetingelser for ofte vores overbebyrdede hjerner, f.eks. i form af flere pauser fra mobiltelefonen.

Faktaboks: Sådan er vores arbejdsliv I første kvartal 2017 var 26,0 pct. af danskere i beskæftigelse ansat på deltid. I dag mener 42 pct. af danskerne ifølge Analyse Danmark, at deres arbejde fylder for meget. Og 15 pct. af arbejdsstyrken har følt sig stresset ‘hele tiden’ eller ‘ofte’ inden for de seneste to uger. 64 pct. blandt de 30-39-årige mener oplever, det er svært at få hverdagen til at hænge sammen. Kilde: Danmarks Statistik, 'Hjernen på overarbejde' af Vibeke Lunding-Gregersen og Henrik Tingleff.

Det ville i sidste ende gøre, at vi blev bedre til at fokusere, planlægge og organisere vores arbejde, så vi ville kunne nå samme arbejde på mindre tid.

»Med den teknologiske udvikling burde vi i virkeligheden arbejde mindre, end vi gør i dag. I stedet får vi skabt mere og mere arbejde for os selv kombineret med, at mange arbejdspladser har skabt en travlhedskultur, hvor vi f.eks. springer pauser over, arbejder om aftenen, når vi kommer hjem og spiser foran computeren,« siger Vibeke Lunding Gregersen.

René Gade håber, at hans eksperiment kan få andre til at tænke over, hvordan de bruger deres tid, når de er på arbejde.

»Jeg kommer til at stile efter at holde de gode vaner og hele tiden sørge for, at det, jeg laver, skaber værdi. Det tror jeg, mange kunne lære noget af, så vi ikke spilder vores tid med pseudoarbejde i form af f.eks. lange møder eller altid være online,« siger han.

Tirsdag 30. oktober kl. 14 kan du via vores Facebook Live stille spørgsmål til René Gade om hans eksperiment og hans holdninger til at arbejde 30 timer.