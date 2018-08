Det har været en varm og helt usædvanlig sommer for ledelsen i Dansk Folkeparti. Normalt er partiet danske mestre i politisk kommunikation og styrer både sine medlemmer og sine egne budskaber skarpt. Der er ingen slinger i valsen, og alle meldinger kommer præcist og veltilrettelagt. Men noget er gået galt. Det er sjældent, at nogen direkte taler den magtfulde ledelse imod - det sker så at sige aldrig. Men i denne sommer har to af de unge politikere allerede talt ledelsen imod. Og sommeren er ikke engang slut endnu.

I realiteten var det partiets ubestridte leder, vel nærmest dansk politiks leder, Kristian Thuelsen Dahl, der selv lagde ud i et opsigtsvækkende interview med B.T. Her ønskede han først og fremmest at få smidt Liberal Alliance ud af enhver kommende regering - det var ultimativt. Men udmeldingen om Danmarks forhold til EU var i realiteten det mest kontroversielle. Det skal være slut med at tale om flere afstemninger vedrørende de danske forbehold, hvor især forsvarsforbeholdet trænger sig på. Dagen efter blev han suppleret af Søren Espersen, der også er en del af Dansk Folkepartis ledelse. Han gjorde det klart, at partiet 'ikke går på kompromis' med dens EU politik. Igen et ultimativt krav fra et parti, der de seneste år hele tiden har slået på, at de aldrig stiller ultimative krav. Kort efter fortalte partiets vidunderdreng, Morten Messerschmidt, - igen var det eksklusivt til B.T. - at partiet ønskede flere forbehold - herunder et velfærdsforbehold og et udlændingeforbehold, der i den sidste ende skal bane vejen for et dansk exit - DEXIT. Udtalelserne er ikke blevet yderligere kommenteret af andre hos DF og mange har ment, at Messerschmidt gik for langt. Men ifølge B.T.s oplysninger er tankerne bredt accepteret af DFs ledelse. De nye forbehold fra DF er i realiteten så omfattende, at det vil betyde en dansk udtræden af EU.

I denne uge forsøgte partiets Europaparlamentsmedlem Anders Vistisen i fuld offentlighed at true sig ind som spidskandidat til det kommende EU valg. Giv mig spidsen eller jeg skrider, var budskabet i klare vendinger til Thulesen-Dahl. Ingen ledelse kan acceptere afpresning for åbent tæppe, og derfor blev den afgørelse skudt til hjørne og en senere beslutning. Men ledelsen var ikke tilfreds. Derfor blandede partiets talentfulde retsordfører, Peter Kofoed Poulsen, sig torsdag og talte ledelsen lodret imod. Vistisen skulle ikke straffes - tværtimod.

Det er små signaler, men det er usædvanligt, at der er intern uenighed i fuld offentlighed i lige netop det parti. Ingen har tidligere turdet at gå imod ledelsen, men nu har to unge og prominent placerede politikere fået nok. Dansk Folkepartis ledelse skal derimod ikke være sure, tværtimod skal de elske dette lille 'oprør' og de to unge ulve. Ingen ledelse - om det er et parti eller en virksomhed - kan i længden udelukkende topstyre. Det fører til magtfuldkommenhed og et pres nedefra. De unge politikere pointerer i dag, at det ikke er et ungdomsoprør - men det ligner.