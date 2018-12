Regeringen og DF er blevet enige om at brænde 60 mio. kr. af på en forundersøgelse af en Kattegatbro. Det har i mange år været et fantastprojekt, men transportministeren har fundet en vej til at gøre det mindre skørt. Man skal bare blæse på togpassagererne.

Kattegatbroen er stadig langt fra at blive til virkelighed. Først skal man lave en forundersøgelse, den tager et års tid, så kommer der muligvis en VVM-undersøgelse, som tager nogle år, derefter skal der indgåes en politisk aftale, og så skal der vedtages en anlægslov. Processen foran regeringen og DF er altså fortsat lang og besværlig.

I forundersøgelsen er man blevet enige om både at undersøge en forbindelse kun til biler og en forbindelse, hvor der også skal kunne køre tog.

Men man ved allerede godt, at hvis der skal køre tog, så bliver broen urealistisk dyr. Men i den blå lejr mener man, at kollektiv transport ikke nødvendigvis skal foregå med tog, for der findes fine og pålidelige hurtigbusser - og lige om lidt kører de på el.

Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen holder doorstep om en fast forbindelse over Kattegat, torsdag den 20. december 2018. Foto: Philip Davali

Transportminister Ole Birk Olesen er tydeligvis ligeså forhippet på sin bro, som tidligere transportminister for SF Pia Olsen Dyhr var på sin togfond. De har begge luret, at vi generelt tænker transportinvesteringer for småt i Danmark. Når en vej eller bane endelig er færdig, er trykket på den allerede steget så meget, at man skal til at tilføje et spor.

Overfor det står naturligvis en stærk grøn dagsorden, som peger i retning af nye måder at tænke transport på, som vi ikke helt kan forestille os endnu. Så det politisk smukke ved projektet er, at der også er politisk kant, altså en tydelig forskel på rød og blå politik.

Et så stort projekt handler om urmenneskets behov for at tæmme det vilde og sætte sig et aftryk. Helst et, der kan ses fra månen. Og en Kattegatbro kan blive LAs mest langtidsholdbare bevis på, at det kunne betale sig at deltage i regeringen, for hvem husker en besparelse på DR eller nogle billigere biler i 2030? Næh, en bro til Aarhus, den kan modstå tidens slitage - også politisk.

Som vi siger derhjemme i disse dage, så kommer nissen med de små gaver og julemanden med de store. Ole Birk Olesen får ikke lov at lege julemand i denne omgang. Han er nok næppe minister, når og hvis den store gave skal pakkes ind. Men han har fået en masse børn til at drømme om den.