Den ukrainske præsident Volodymyr Zelenskyj åbner i et interview med russiske journalister op for at blive en neutral stat.

Samtidig siger Zelenskyj, at Ukraine er villig til at indgå et kompromis om, hvilken status Donbas-regionen skal have.

Men hvad betyder de nye toner fra Zelenskyj? Er det et tegn på, at krigen er ved at slutte?

I B.T. Live vil forsvarsanalytiker Lise Wiederholt Christensen svare på de spørgsmål.

Derudover vil hun også besvare seernes spørgsmål.

I videoafspilleren øverst i artiklen kan du følge udsendelsen. Det kan du ligeledes på B.T.s Facebook-side, hvor du kan stille spørgsmål.