»Når man godkender navne som Diddedarling, Piphat, Slaven, Ko, Magnusdakki og Rasmusbailey, er det gået for vidt. Det er for mærkelige navne, man godkender i dag.«

Derfor skal der strammes op, mener Konservatives familieordfører, Brigitte Klintskov Jerkel.

»Man må tage hensyn til, at der er et barn, der skal vokse op med det navn, gå i børnehave og skole. Så når kammeraterne måske siger ‘der kommer Slaven', eller 'der kommer koen’, er det for mærkeligt.«

Brigitte Klintskov Jerkel peger på en sætning i navneloven, som blev fjernet, da den nye navnelov trådte i kraft i 2006:

De Konservative vil have navneloven strammet og har derfor lavet denne Facebook-kampagne.

‘Som fornavn må ikke vælges et navn, der ikke er et egentligt fornavn, eller som kan blive til ulempe for barnet.’

»Jeg vil gerne have, vi strammer navneloven og går tilbage til, at et navn ikke skal være en ulempe for et barn,« siger hun.

Piphat er et thailansk navn. Hvis forældrene for eksempel kommer fra lande, hvor nogle af navnene er gængse navne, hvorfor skal de så ikke have lov til at kalde dem det, de ønsker?

»Det kan jeg sagtens forstå. I Danmark tillægger vi bare navne som Piphat og Slaven en helt anden betydning. Derfor er det for mærkeligt, at man godkender de navne i Danmark. I min optik er det netop navne, der kan være til ulempe.«

Er det gået for vidt, når man kan kalde sine børn for Diddedarling, Magnusdakki, Rasmusbailey, Piphat, Smiley, Ko osv.?

»Jeg tror også, at forældrene vil forstå det, hvis man forklarer, at det navn, de tiltænker at give deres barn, betyder noget negativt ladet. Hvis jeg boede i et andet land og fik at vide, at jeg var i gang med at give et barn et navn, der ikke var hensigtsmæssigt, ville jeg da finde et andet navn.«

Der er også danske navne, der kan føre til mobning. Hvor langt vil I gå?

»Jeg synes, vi skal kigge på at stramme i forhold til, at navnet ikke må være til ulempe eller gene for barnet eller betyder noget skørt. Der må være en rimelighed i forhold til, hvor vidtgående det kan være i forhold til forældrenes kreativitet med nogle navne. Det virker nogle gange, som om man tager mere hensyn til forældrenes kreativitet, end man tager hensyn til det barn, der skal bære navnet.«

Andre usædvanlige drengenavne, der er kommet med på listen, er for eksempel Bertran, Bjarkeizac, Brooks, Delaney, Galen, Ibraaheem, Julianvitus, Kyler, Laui, Margon, Name, Robiel, Sal, Sand og Zenith.

Og også for piger er der nu kommet en hel række nye navne at vælge imellem.

Her kan blandt andet fremhæves navnene Ajsel, Alminda, Amaliatusshaliha, Anhild, Anniinet, Arnbjørk, Bjørch, Cahlina, Elmirah, Everest, Isabellaelysa, Louiziana, Mercury, Miemaia, Natasiaa, Normabell, Riemaliah, Selien, Smiley, Soffhie, Stinnelinn, Story, Trineemei, Zozo og Æmma.

Hvis man vil have, at ens barn skal kaldes noget ud over det sædvanlige, kan man også vælge andre godkendte navne som Awesome, Cello eller Brormand til sin søn eller Musling, Ninja eller Nitte til sin datter.