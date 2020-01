Det er nyt. Det er effektivt. Og det hidser folk op.

Sådan lyder dommen fra B.T.s politiske kommentator, Søs Marie Serup, over Socialdemokratiets nye strammer Rasmus Stoklund.

»Det er en ny stil. Det er synsninger og blottet for politiske tiltag og lovgivning, men handler i stedet om hverdagsmoral og god opførsel.«

Søs Marie Serup hentyder til den forholdsvis nye udlændingeordfører Rasmus Stoklunds måde at tale om den opførsel, han mener nogle efterkommere af ikke-vestlige indvandrere lægger for dagen.

Det er en konflikt mellem gode samfundsborgere og folk, der ikke vil os det godt Rasmus Stoklund

»Jeg siger egentlig bare, at der er for mange med ikke-vestlig baggrund - ikke alle - der ikke kan finde ud af at opføre sig ordentligt. Det mener jeg, at alle med to øjne i hovedet, der jævnligt færdes på Nørrebro eller i Københavns nordvestkvarter, kan registrere,« lyder det fra hovedpersonen selv.

35-årige Rasmus Stoklund har gjort kometkarriere i Folketinget og fik som nyvalgt ved folketingsvalget i 2019 den tunge post som udlændingeordfører for regeringspartiet kort efter valget. Fredag var han gæst i B.T. Live, og her uddybede han sine synspunkter, som han for en uge siden kom med i Information, da han gik en tur på Nørrebro med en journalist:

»Vi ser social kontrol af piger og kvinder, at en jøde ikke kan gå på gaden med en kalot uden at frygte for sin sikkerhed, eller at små drenge risikerer at blive rekrutteret til bandekriminalitet, hvis de færdes i gaderne. Der er bandekrig, vanvidskørsel, og der bliver skudt vandret med fyrværkeri efter tilfældige cyklister. Jeg kunne blive ved.«

»På alle mulige områder er der dårligere opførsel, end man ser andre steder i Danmark.«

Er der for mange med ikke-vestlig baggrund, der opfører sig dårligt i det offentlige rum?

»Der er masser af gode borgere med ikke-vestlig baggrund, som lider lige så meget under det og er lige så bekymrede for, om deres dreng for eksempel bliver rekrutteret til en bande.«

Rasmus Stoklund har boet i København i 10 år, men bor i dag i Herlev med sin kone og tre børn – to fælles og et fra hendes tidligere parforhold.

Hvad bygger du det på, når vi taler dårlig opførsel? Er det bare noget, du oplever på egen krop?

»Det er både, hvad jeg oplever og hører fra andre og kan registrere, når der skydes med fyrværkeri, sælges stoffer i opgange, hvem der har en dominerende adfærd eller er aktive i bandekonflikten.«

Ja, det er da fint, men det er for sent Pia Kjærsgaard

»Det er ikke en konflikt mellem hudfarver, men en konflikt mellem gode samfundsborgere og folk, der ikke vil os det godt.«

Ifølge Søs Marie Serup minder Rasmus Stoklunds argumentation om den, Inger Støjberg blev stærkt kritiseret for, da hun i 2015 skabte vild debat med et opslag på Facebook, hvor hun beskrev, hvordan en gruppe drenge i biografen kastede med slik, sparkede til sæderne og larmede.

Hun kaldte dem indvandrerdrenge. Det viste sig dog, at drengene var født og opvokset i Danmark.

»Det er fuldstændig det samme. Det her fra Rasmus Stoklund er synsninger, præcis som Støjberg ofte har kommunikeret,« siger Søs Marie Serup.

Jeg kunne aldrig finde på at krydse midten i dansk politik Rasmus Stoklund

»Politikere skal i dag gøre op med sig selv, om vil de være begavede, morsomme, positive, negative og om deres udsagn skal være baseret på fakta.«

Hun mener, at Socialdemokratiet med Rasmus Stoklund i spidsen på udlændingeområdet nu stille og roligt kan tage endnu et afgørende ryk til højre på udlændingepolitkken ved at melde sig ind i kernen af værdidebatten:

»Han kan det samme som de meget højtprofilerede kvinder som Inger Støjberg og Pia Kjærsgaard, og det er utroligt effektivt.«

Rasmus Stoklund peger på, at han langt fra ikke er den første i partiet til at råbe op om nogle indvandrere og deres efterkommeres opførsel.

»Man skal huske, at der allerede i 80’erne var socialdemokratiske borgmestre på den københavnske Vestegn, der pegede på, at der var udfordringer med normer og værdier, som nogle havde taget med til Danmark, og som de ikke kunne få til at fungere med dagligdagen i for eksempel Ishøj. Det var man ikke så gode til at tage alvorligt i Socialdemokratiet dengang. Derfor opstod Dansk Folkeparti, og det forstår jeg godt, når vi ikke dengang ville løse problemet.«

»Så jeg er glad for, at Mette Frederiksen har sat en ny kurs på udlændingeområdet.«

Spørger man Dansk Folkepartis medstifter Pia Kjærsgaard er hun dog ikke udelukkende begejstret for Rasmus Stoklunds udtalelser.

»Ja, det er da fint, men det er for sent, fordi vi har de problemer, vi har. Det er også udemærket, at statsministeren står og stikker mig en undskyldning for mange års hetz og hån, men jeg mangler handling og svar på, hvad har de tænkt sig at gøre ved det.«

»Hun har ret i, at vi kom for sent. Hvis Socialdemokratiet havde taget eksempelvis bekymringerne fra Vestegnen alvorligt noget tidligere, tror jeg, vi havde stået langt stærkere i 90’erne. For så havde vi svaret på de bekymringer, folk går rundt med i deres hverdag - en integration, der ikke fungerede,« siger Rasmus Stoklund, der har haft sine holdninger i mange år og derfor ofte blevet spurgt, om han ikke skulle melde sig ind i Dansk Folkeparti - også af partifæller.

»Jeg kunne aldrig finde på at krydse midten i dansk politik,« understreger han.