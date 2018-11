Jeg fik en over snotten.

For et par uger siden fik jeg besøg af en ung journalist fra Berlingske Tidende, som gerne vile vide lidt mere om, hvorfor jeg ikke kan påtage mig et job på ordinære vilkår.

Hun besøgte mig i købmandsbutikken, hvor jeg var i arbejdsprøvning nummer ni - en arbejdsprøvning, som skulle udmunde i en visitering til fleksjob.

Jeg får svar på dette i rehabiliteringsteamet d. 28 november kl 9.30. Dette kan du se LIVE via facebookgruppen Jobcentrets Ofre på datoen.

Nu stopper I fandme - liberale røvhuller som har nok i sit eget

Berlingske kunne ikke forstå, hvorfor jeg ikke bare kunne ta' et job ved siden af kontanthjælpen, og jeg fik derfor stillet nogle spørgsmål:

Kim Madsen, hvorfor kan du kun arbejde tre timer pr uge, hvorfor ikke mere?

Jeg lider af udtalt slidgigt i nakke, ryg og knæ, derfor er min funktions- og arbejdsevne væsentligt nedsat på grund af mange smerter, jeg har også nedsat hjertefunktion samt andre diagnoser.

Jeg arbejder faktisk ni timer pr uge, men effektivt arbejder jeg kun i ca. to en halv til tre timer, fordi mit tempo er væsentligt nedsat. På grund af lovgivningen på beskæftigelsesområdet, så kan jeg som syg ikke arbejde i ordinært arbejde på kontanthjælp ved siden af.

Hvorfor skal jeg straffes for at være syg?

Det er ikke mig, som har lavet loven, så mig skal du ikke straffe.

Hvis du nu havde muligheden for at arbejde tre timer ved siden af din kontanthjælp - ville du så det?

Absolut nej, hvorfor skal jeg straffes for at være syg? Hvorfor skal jeg være fattig resten af livet på grund af sygdom, når vi nu har muligheden i lovgivningen for at visitere mig til et fleksjob, et job som jeg har haft på hånden i to år? Arbejdsgiveren står og venter på mig!

Kunne du så ikke bare tage nogle timer og leve af det?

Hvordan fanden skulle jeg kunne leve af tre timers arbejde om ugen? Hvordan fanden tror du, arbejdsgiveren reagerer, når jeg oplyser at jeg skal have fuld løn for hver time, men han får kun 25 procents arbejdskraft ud af ulejligheden?

Berlingske slog mine ord stort op på internettet: Kim Madsen vil kun arbejde i et fleksjob, for så stiger hans offentlige ydelse med flere tusinde

Og så var fanden løs i Laksegade. Internet og Facebook gik i sort over artiklerne, og rigtig mange medlemmer af facebookgruppen Jobcentrets Ofre, samt mange andre sympatisører, herunder også politikere og socialrådgivere, gik amok i en rus uden lige - i sympati med undertegnede, som følte sig og sine udskammet til fordel for en overskrift, til fordel for en rus hos liberale kræfter som er vores største modstandere.

For syge og handicappede er som udgangspunkt altid venstreorienterede - i hvert fald ifølge liberale tosser på højrefløjen.

Sådan får du debatindlæg i B.T. Du er velkommen til at sende et indlæg til B.T. Skriv til: btdebat@bt.dk Længde: mellem 1.500 og 3.600 tegn inklusive mellemrum. Alle indlæg skal forsynes med navn, adresse og titel og meget gerne et portrætfoto vedhæftet e-mailen som jpg-fil. Vi forbeholder os ret til at redigere indlæg.

Berlingske oplyste også om mine fritidsaktiviteter, min tid brugt på internet og facebook, og det fik helt bestem adskillige til at at kæfte højt:

Er det kun jer raske, som har krav på et fritidsliv? Er det kun syge borgere, som skal arbejde alt det, de kan og ikke have kræfter til at slå på tromme for deres rettigheder samt kræfter til at sy strapudemaj.

Nu stopper I fandme - liberale røvhuller som har nok i sit eget.

Hvor er empatien for de, som ikke kan så meget? Vi er slidt op. Vi har i årevis været med til jeres fagforeningers demonstrationer og kæmpet for de rettigheder, I har idag, men I pisser på os! I burde skamme jer. Og det burde Berlingske måske også.

Tante Berlinger gengav alle mine ord, men tanten forvred ordene for egen vindings skyld, således at jeg følte, at jeg fik en kindhest og følte mig udskammet.

Måske var det ikke meningen, måske var det med vilje.

Jeg er naturligvis ikke tilfreds med udfaldet, men det er du nok heller ikke, når det bliver din tur til en snurretur i jobcenterhelvede - her får du nemlig kærligheden at føle og en Berlinger i røven, hvis du kæfter op om ulige forhold i samfundet.

Godt ord igen, men jeg er stadig målløs og fornærmet.