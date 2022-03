En hånd på røven, kommentarer på udseendet og tilbud om sex sker for mange elever og lærlinge.

Men det skal en ny 'Ungepakke' mod seksuel chikane være med til at forhindre.

»Hvis elever eller lærlinge bliver udsat for seksuel chikane, så skal de ikke være et øjeblik i tvivl om, at der er nogen, der har deres ryg,« siger forbundsformand for HK Anja C. Jensen i en pressemeddelelse.

'Ungepakken' er en del af en større trepartsaftale, der er indgået mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter.

Men hvordan kommer aftalen til at hjælpe unge i praksis?

