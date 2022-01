De blå partier har længe krævet det, men nu ser det ud til at ske.

For nogle er mundbind forkætrede, for andre er de en tryghed, men regeringen lægger op til, at de nu skal droppes undtagen på hospitaler og plejehjem på grund af den noget mildere omikronvariant.

Men er det en postgang for sent? Vi tager debatten med B.T.s læsere og politisk ordfører for De Konservative Mette Abildgaard.

