For mig er folketingsvalget simpelt. Ønsker vi fortsat et borgerligt ledet Danmark, hvor vi står fast på centrale borgerlige værdier og principper?

Eller ønsker man en socialdemokratisk regering, der vil angribe de selv samme værdier og rulle de senere års resultater tilbage? Valget er dit.

Her er de afgørende forskelle på et borgerligt og et socialdemokratisk Danmark.

Det skal kunne betale sig at arbejde. Venstre har stået i spidsen for at indføre et kontanthjælpsloft, og vi har sænket skatten for de laveste indkomster. Da Mette Frederiksen (S) sidst sad i regering var hendes første gerning at rive kontanthjælpsloftet ned og dermed smadre incitamentet til at arbejde.

Der skal være troværdighed om de politiske løfter

Siden eksploderede antallet af danskere på kontanthjælp. Det er derfor den helt forkerte vej at gå, når Socialdemokratiet igen vil fjerne kontanthjælpsloftet.



Der skal være styr på udlændingepolitikken. Sidst Socialdemokratiet var i regering lempede de udlændingepolitikken 45 gange og antallet af asylansøgere steg hvert eneste år.

Også denne gang går Socialdemokratiet til valg på at lempe udlændingepolitikken.

Man vil hæve integrationsydelsen, hvilket vil gøre Danmark til en mere attraktiv asyldestination. Det er ikke borgerligt at give højere ydelser til arbejdsløse udlændinge.

Det er endnu et bluffnummer

Der skal være styr på økonomien. Da Venstre overtog ansvaret fra Socialdemokratiet i 2015, overtog vi et truende budgetunderskud på hele 50 mia. kr. Vi har fået styr på økonomien.

I denne valgkamp strøer Socialdemokratiet igen om sig med løfter, men har stadig ikke fremlagt en sammenhængende økonomisk plan. Måske kommer den i løbet af valgkampen, men burde danskerne ikke have mere end 12 minutter, inden valglokalerne lukker, til at vurdere, om planen hænger sammen?

Der skal værnes om de danske værdier. Vi skal passe på vores kultur og vi skal stå imod det pres, der er på vores værdier i disse år.

Vi har stået i spidsen for at indføre en hadprædikant-liste, så rabiate imamer ikke kan komme til Danmark og sprede deres had, og vi har sat ind mod ghettoerne, hvor nogle gerne vil erstatte grundloven med sharia-loven. En borgerlig regering er den bedste garant for en fortsat fast værdipolitik.

Den 5. juni er valget dit



Der skal være troværdighed om de politiske løfter.

Sidst Socialdemokratiet sad i regering, stod det bag en fuldstændig skamløs mængde af løftebrud, der har været med til at ryste tilliden til hele det politiske system.

For mig er det en borgerlig dyd, at det, man siger før valget, også gælder efter valget. Nu går Socialdemokratiet igen til valg på gyldne løfter.

Denne gang siger man til danskerne at de skal kunne trække sig tidligt tilbage på pension. Men det er endnu et bluffnummer. Det er Mettes plan, at det bare først skal stå klart for danskerne, når hun har sat sig til rette i Statsministeriet.

Den 5. juni er valget dit. Jeg går ind for et samarbejdende folkestyre, men jeg mener også, det er helt afgørende, hvem der leder landet. Derfor arbejder jeg dag og nat for, at vi også har en borgerlig regering efter valget.

Svar fra udlændingeordfører Mattias Tesfaye (S)

B.T. har tidligere modtaget følgende svar fra Socialdemokratiet om, hvorvidt partiet vil hæve integrationsydelsen eller ej:

Ak, ja... Det bliver desværre en lang valgkamp, med masser af beskyldninger og usandheder. Inger Støjberg er allerede i fuld gang. Heldigvis er danske vælgere generelt fornuftige mennesker, der sjældent lader sig påvirke af skræmmekampagner.

Mattias Tesfaye, udlændingeordfører, Socialdemokratiet. Foto: Sofie Mathiassen Vis mere Mattias Tesfaye, udlændingeordfører, Socialdemokratiet. Foto: Sofie Mathiassen

For at skære det ud i pap: Socialdemokratiet ønsker IKKE at hæve integrationsydelsen med 10.000 kroner om måneden. Det ville være et kæmpe stort skridt i den forkerte retning.

Hvis vi skruer ydelserne tilbage til det gamle niveau, vil en typisk familie kun få 1.100 kroner mere om måneden, hvis far eller mor får et arbejde som kassedame i Netto. Og det er endda, før der er betalt for transport, fagforening og a-kasse. Det kan et arbejderparti som Socialdemokratiet selvfølgelig ikke støtte. Uanset hvad Morten Østergaard siger.

Men selvom den radikale politik vil være vanvittig, betyder det ikke, at højrefløjens politik fungerer. Tværtimod. Det er kun få uger siden, at forskere dumpede Lars Løkkes politik med et brag. Resultaterne er mindre integration, mere kriminalitet, flere børn i fattigdom og ingen flere i arbejde.

Det var faktisk Socialdemokratiet, der indførte den særligt lave integrationsydelse i 1999. Siden afskaffede vi den selv. Vi bærer derfor også en del af ansvaret for, at Christiansborg endnu ikke har fået skabt en fornuftig balance mellem ydelser, boligstøtte, fripladser i børnehaven og børnepenge.

Måske er det på tide, at der netop ikke går valgkamp i dette spørgsmål. Måske er det netop på tide, at kloge folk ser på området i sin helhed og finder den rette balance mellem ydelser, der ikke i sig selv virker tiltrækkende for asylansøgere, og samtidig sikrer, at børn ikke vokser op i langvarig fattigdom.

Det er vores forslag, som vi vil anbefale Venstre at bakke op omkring.