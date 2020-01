Debatindlæg af Ali Aminali, socialrådgiver og folketingskandidat for Konservative.

Kære mand - slet din partners adgang til din kalender og tag et opgør med 'vi-begrebet' i 2020.

I dette årti er der sket en del. Vi har oplevet enorme teknologiske udviklinger, som har gjort vores hverdag lettere og til tider også mere koordineringsvenlig. Mange er dybt afhængige af deres smartphone, og de apps vi bruger allermest, ud over de sociale apps, er nok sms, kald, alarm og kalender.

Og netop kalenderfunktionen har ændret noget i parforholdet.

For en del måneder siden stod jeg i et omklædningsrum efter en heftig fodboldkamp. Vi havde netop vundet over de lokale rivaler, og alle havde givet alt, de kunne. Jeg selv stod fuldstændig mudret til i min hvide fodboldtrøje og med en blodtud pga. en voldsom tackling.

Der stod vi - drenge, nej mænd, i alderen 25 til 37 år med en øl i hånden og var ovenud stolte. Snakken faldt på den kommende Liverpool - Barcelona kamp. 'Vi burde da se kampen sammen, boys,' blev det foreslået.

Jeg var straks klar, men så hørte jeg noget, der overraskede mig. En af gutterne sagde 'ahh, jeg ved det ikke - jeg skal lige tjekke fælles-kalenderen.' Jeg kiggede lidt forvirret rundt, og lige pludselig sagde en anden 'ja - jeg kan ikke. Vi skal ud til kærestens veninde og spille brætspil.'

Det var første gang, det gik op for mig. Fælles-kalenderen har en magt over mænd. Det er åbenbart normalt, at visse mænd lever i parforhold, hvor deres koner/kærester styrer deres hverdag via kalenderen.

Nu er jeg ikke en teknologisk idiot. Selvfølgelig kendte jeg fælles-kalenderen. Men hvornår fanden det var blevet en normalitet, at ens partner bestemte, hvad man skal og ikke skal via ens digitale kalender var gået min blodtud forbi. Ligepludselig gik det op for mig, at parforholdet har fået et bookingsystem, hvor kun kvinden har adgangskoden.

De fleste af os kender 'vi-begrebet' i parforholdet. Det blev fint eksemplificeret i filmen 'Den eneste ene' med citatet 'Vi elsker bare farven lilla.' Det bliver brugt af kvinder til at blåstemple beslutninger, som reelt kun de har forholdt sig til.

Det kan være en tur til Ikea eller en par-aften med brætspil hos veninden - alt sammen vigtigt, fordi kvinden mener det. Det tragiske er, at de kvinder, der bruger “vi-begrebet” til at retfærdiggøre deres kontrol over deres mænd, nu har fået sig et digitalt bookingsystem, hvor de minutiøst planlægger deres partners liv.

Det skal siges, at jeg fuldt ud forstår disse kvinder. Hvorfor skulle de ikke tage kontrol? Det gør da kun deres liv nemmere. Men hvad så med mændene? Derfor kan jeg alligevel ikke dy mig fra at komme disse mænd til undsætning i 2020.

Så her er fem råd til dig, der kan nikke genkendende til ovenstående og gerne vil bryde fri fra fælles-kalenderens vi-tyranni.

TAG KONTROL OVER DIN KALENDER. I virkeligheden burde du slette din partners adgang. Ja, du panik-sveder over tanken.. Men hvorfor skal hun have ret til at planlægge dit liv ned til mindste detalje? Men nuvel, jeg ved godt, at det er for stor en mundfuld. Derfor kan du i stedet ændre kalenderen til at være “skrivebeskyttet” og begynde at afvise din kærestes/kones aftale-anmodninger. Det er ikke helt frigørende, men du tvinger hende til at have en snak med dig omkring, hvorfor tante Lonnie absolut skal besøges samme dag som Brøndby spiller mod FCK.

TAG DIG SAMMEN og tag et opgør med 'vi-begrebet.' Næste gang din kæreste/kone bruger det, så sig fra. Ja det er faktisk ikke sværere end det. Det positive ved det er, at din kæreste/kone kan mærke på dig, at du har din egen mening. Ja - det må du gerne. Altså have din egen mening. Jeg er faktisk sikker på, at de fleste kvinder elsker mænd, der står ved deres holdninger og har selvtilliden på plads. Men kvindernes planlægger-gen tager bare over, når du som mand ikke gider at tage stilling til noget. Så tag stilling, MAND, og sig fra.

TAG IKKE DIN PERSONLIGE FRIHED FOR GIVET. Ja, du har en, som bestemmer, og du værdsætter hende. Men husk på, at jo mere du bare lukker i, følger flowet og tager hende og din personlige frihed for givet, jo hurtigere går det galt. Det er måske bekvemt det hele, men trust me - før du ved af det, så står du og sælger din elskede pladesamling på et loppemarked til en 10’er pr. styk, fordi hun synes, de fylder for meget. En dag går det op for dig, at du bor i et sexløst forhold sammen med din nye 'mor.' Og nej - din partner har ikke lyst til at være din mor. Og før du ved det, så er huset/lejligheden og volvoen skiftet ud med din vens sofa og 10 kilo pizza-fedt rundt om maven.

SEX DIG OP ved at sige fra. De fleste par, der ender i disse situationer, har aldrig eller næsten aldrig sex mere. Og når de har, så er det planlagt til mindste detalje. Ved at du siger fra og viser noget selvtillid og mandighed sørger du for at få noget spontanitet og passion ind i jeres forhold. Jeg vil faktisk være så fræk at påstå, at der vil komme mere action på sengefronten, hvis du gør. Ingen kan lide forudsigelighed.

Nu har du læst mine forslag, og du sidder sikkert og panik sveder. Men helt ærligt, mand - hvordan er du kommet så langt ud, at du i bund og grund har frasagt retten til selv at bestemme over dit sociale liv, dine hobbyer og din personlighed? Er det virkelig det liv, du gerne vil leve?

Hvis ja, så fred være med det. Men så husk lige at overveje, hvilken vens sofa du skal sove på i fremtiden, når hun har forladt dig, fordi du ikke er den hun mødte engang mere. Trust me - hun tænker allerede tankerne, og Thomas fra jobbet er sgu´ meget sød.