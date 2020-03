I denne uge har en fyr været for retten tiltalt for seriemord. Ikke i USA, men i Danmark.

For at blive kategoriseret som seriemorder skal man havde slået mindst tre mennesker ihjel. Den tiltalte, der før gik under navne Lual Lual og nu kalder sig James Schmidt, blev i 2012 dømt for voldtægt af en 14-årig pige og kendt skyldig i drabsforsøg og voldtægtsforsøg af en 30-årig kvinde.

Han er nu anklaget for yderligere hele tre mord på tre ældre borgere.

James Schmidts første dom lød på syv års fængsel. Og for dompapper som mig lyder det jo som en relativ lav straf - selv efter danske forhold.

Her syntes man, at morderen var lidt for ung til at få en behandlingsdom

Og dommen var da også stik imod Retslægerådets anbefaling, som havde rådet manden i forvaring, da man efter grundige undersøgelser foretaget af fagspecialister vurderede, at manden på godt dansk var seriøst syg i hovedet.

For jer der måske ikke ved, hvad Retslægerådet er, så kan jeg da lige nævne, at det er befolket af fagfolk og eksperter, som afgiver lægevidenskabelige og farmaceutiske skøn til offentlige myndigheder i sager om enkeltpersoners retsforhold.

Byretten og landsretten fulgte fagfolkets råd. Højesteret besluttede dog at omgøre de to domme - her syntes man nemlig, at den dengang 19-årige James Schmidt var lidt for ung til at få en behandlingsdom.



Når jeg tager det offentlige eller står i kø i supermarkedet, så møder jeg indimellem en uforskammet gammel mand eller dame. Den der type, der springer over køen, vrisser eller ligefrem sviner andre kunder til.

Nogen må have dårlig smag i munden

»Åh, det er en gammel, lad det fare,« siger folk ofte lidt hovedrystende, som om det at være gammel automatisk giver carte blanche til at være et røvhul.



Og her ser vi lidt det samme - bare cirka 10.000 gange værre:

»Åh, det er en ung, der har slået ihjel. Og nå ja, han har også lige voldtaget. Og læger og folk med speciale i 'crazy' anbefaler, at han bliver fagligt behandlet på ubestemt tid. Men helt ærligt, han er jo ung!!! Giv ham lige en chance!«



En dommer - en lægefaglig amøbe - har altså pludselig overrulet en række eksperter, som har diagnosticeret ham som en syg mand. Var han rask i hovedet, bare fordi han var ung!? Hvad fanden er det for en logik? Kan unge mennesker ikke være syge?



Well, det spørgsmål skal et nyt hold dommere nu tage stilling til over den næste tid. For sørme om anklagemyndigheden ikke mener at ligge inde med beviser for, at James Schmidt nu har slået endnu tre mennesker ihjel efter at have afsonet fængselsdommen fra 2012. Tre brutale røvmord i ofrenes egne hjem - for lidt håndører.



Spørgsmålet er så, om en dommer nu mener, at James endelig er gammel nok til at skulle lukkes inde og behandles. Eller om vi skal se flere forbrydelser af et godt hjerte.

Nogen må have dårlig smag i munden.