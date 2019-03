Indlæg skrevet af nøgenfotograf Mathilde Grafström

Her i marts har jeg min anden store udstilling på Nytorv af naturligt nøgne kvinder i naturen. Jeg besøger udstillingen hver dag for at tale med folk om deres reaktioner og for at forklare mit projekt med at bekæmpe det negative selv-billede, der plager så mange af vor tids kvinder.

Jeg har lagt mærke til at de to køn har meget forskellige reaktioner.

Mændene smiler for det meste og giver udtryk for, hvor flot udstillingen er. Kvinderne derimod ser ofte bekymrede, sure eller vrede ud. Nogle skælder mig ud og spørger: Hvorfor har du ikke fotograferet de grimme piger?

Foto: Mathilde Grafström

Kvinderne bliver indimellem så vrede, at de giver udstillingen fingeren og går. En ung kvinde i tyverne udbrød en dag: »This is horrible!« og gik hurtigt sin vej. En anden kvinde på omkring 45 år udbrød højt og vredt: »SKINNY BITCHES!« og gik vredt fra udstillingen, før jeg kunne nå at tale med hende.

Mange kvinder reagerer med anklager og beskylder mig for kun at vise smukke piger og siger, at der derfor intet nyt er i denne udstilling - som blot får dem til at få det værre med sig selv!

Men disse kvinder, jeg viser billeder af, er jo netop smukke, fordi jeg har fotograferet dem - i et øjeblik hvor de glemte sig selv og derfor var naturlige og strålende smukke. Mine modeller er helt almindelige piger, og netop ikke de traditionelt smukke kvinder.

De mere positive besøgende fortæller mig, at de finder pigerne modige, fordi de tør gå forrest i kampen mod bornertheden og vise sig frem, uanset hvad andre bagefter tænker om dem. Men også for at de tør følge deres hjerte og egen vilje, også selvom de risikerer at blive set ned på af deres familie og veninder.

Foto: Mathilde Grafström

For mig er de to forskellige reaktioner en afspejling af problemer, vi kvinder har med vores seksualitet.

Mændenes for det meste positive reaktioner viser, at de ikke har det svært med at gøre, hvad de skal som mænd, nemlig at elske og beundre kvinden.

Kvindens seksualitet er mere kringlet, fordi vi har brug for at nyde os selv gennem én, som nyder os. Den negative oplevelse, vi ofte har af os selv som kvinder med ikke-helt-perfekte-kvindekroppe, gør dette vanskeligt.

Det negative selvbilledes kendetegn er, at vi konstant sammenligner os med andre, konkurrerer og føler misundelse over for kvinder, der ser bedre ud end os. Derfor reagerer størsteparten af de kvindelige besøgende med stærke følelser som misundelse, vrede, afsky, forargelse og frygt.

Skønheden skabes af vores kærlighed til os selv

Kvinderne, jeg taler med, udtrykker ofte skuffelse, mismod og ærgrelse. De føler sig svigtet af mig og min udstilling. De siger at de vil gerne ville være frie, og nu føler sig provokeret af billederne af unge, smukke kvinder.

Jeg prøver så igen og igen at forklare, at mit budskab er at alle kvinder rummer denne ubegrænsede skønhed, uafhængig af kroppen, form og alder. Selv de unge kvinder på billederne er meget utilfredse med sig selv. En smuk 19-åring model, jeg havde, sagde til mig, at »på min skole hader alle, jeg kender, deres egen krop.«

Jamen er det da ikke tankevækkende?

Hvis du nu går ned og studerer min udstilling, vil du se, at der også er billeder af ældre kvinder, af en spastisk lammet model i kørestol og af buttede kvinder med deller.

Fordi de er funklende smukke, kan du bare ikke tro, at de ikke er klassisk velskabte – men det er de jo ikke.

Kroppens form betyder bare meget lidt, når det kommer til skønhed, skønheden skabes af vores kærlighed til os selv. Det er det, der er så fantastisk.