Debatindlæg af Nikolaj Jensen, 22 år, student.

Gennem døden har jeg fundet styrken og viljen til at gennemføre min ungdomsuddannelse – og livet!

Den største tak for, at jeg netop har gennemført min ungdomsuddannelse, skal ikke tilskrives mig selv.

Jeg skylder min afdøde far en ydmyg men stor tak for at have beriget mig med en enorm styrke på vejen mod min studenterhue

Tirsdag den 26. juni 2018 kl. 12.15 stod jeg i den situation, jeg både havde glædet mig enormt meget til, men også frygtet en smule: Smilet på mine læber over, endelig, at have meldt mig ind i 'studenterklubben' var ikke til at tage fejl af.

Men hvad har jeg egentlig at beklage mig over, når det kommer til stykket? Ikke en fløjtende fis

Men bag smilet, min mors tårer og de mange overvældende tilkendegivelser manglede noget … Min far.

Lige så tydeligt min far fysisk ikke var til stede, lige så tydeligt kunne jeg mærke, han alligevel var der.

Jeg havde opnået et stort resultat og færdiggjort min ungdomsuddannelse: Men lige så meget, jeg får påduttet, at det er min store fortjeneste, så vælger jeg at kaste lige så mange roser og 'takker' efter min far, hvis skæbne var uretfærdig og hård.

Min far led af sygdommen ALS, der langsomt, men sikkert og smertefuldt, sugede alle kræfter ud af ham. Men han gav ikke op uden kamp. Tværtimod.

Min dedikation over at have klaret skole-skærene kan jeg 120 procent tilskrive min far: Selvom han til sidst end ikke kunne sige sit eget navn, så beklagede han sig aldrig nogensinde over noget som helst og kæmpede til allersidste blodsdråbe.

Fakta Hvad er ALS? Amyotrofisk lateral sklerose (ALS) er en sygdom, som rammer de motoriske nerver i hjerne, hjernestamme og den forlængede rygmarv. Læs mere på Sundhed.dk

Apropos det med at kæmpe til allersidste blodsdråbe så er det en vigtig, altafgørende, stærk og ikke mindst essentiel egenskab, jeg har taget til mig og 'adopteret' af min far.

Midt i sorgprocessen har jeg stoppet op og lært utrolig meget. Jeg vil mene, jeg hver dag har lært at træde to skridt frem og ét tilbage, mere end jeg træder ét skridt frem og to tilbage.

Hvordan det? Min fars sygdomssituation, og liv, taget i betragtning, så beklagede han sig ALDRIG over den mindste ting. Jeg har i hvert fald aldrig hørt det.

På trods af at sygdommen ALS tappede min far for fysiske kræfter, men efterlod en mental stærk og total velfungerende hjerne, så var der altid overskud til det smil, kun en far kan give, og min bror og jeg fik altid et god råd med på vejen.

Jeg glemmer aldrig sætningen, min far sagde til mig dagen før min konfirmation, bare generelt og ikke mindst i svære tider:

»Uanset hvad der sker, så kører bilerne altid videre på vejene.«

Dét er overskud. Og netop min fars overskud har jeg beundret og ikke mindst husket på de sorgfulde dage, hvor jeg allermest havde lyst til at droppe ud af mit gymnasie og stirre tomt ud i luften. Men vent?

Det gjorde min far jo aldrig. Tanken om at give op strejfede ham ikke på noget som helst tidspunkt. I løbet af mine to år på HF og de fire år med sygdom tæt inde på livet har tanken om at give op ramt mig flere gange - endda dagligt.

Men hvad har jeg egentlig at beklage mig over, når det kommer til stykket? Ikke en fløjtende fis. Jeg lovede min far, dagen inden han døde, at jeg ville gennemføre min uddannelse og kaste min studenterhue op til ham, når jeg var færdig: Jeg kan afsløre, at den passede ham perfekt …

Jeg gennemførte min ungdomsuddannelse med pomp og pragt. Derfor har jeg et meget klart råd - med kyndig hjælp fra min psykolog - til andre unge, der står, har stået eller måske kommer til at stå i en lignende situation: Den uhelbredelige sygdom var et livsvilkår, jeg ikke kunne ændre på, men derimod lære at leve med.

For mig har det handlet om at finde styrke i svagheden. Lys i mørke. Smil i tårer. Mening i meningsløsheden. Meningen med livet er for mig at kæmpe for det, jeg har kært og aldrig give op.

Nu står jeg, efter fire års kamp, med min studenterhue: Og jeg står ikke mindst med en enorm lyst til at fortælle min far, hvor taknemmelig jeg er over, hvor meget han har hjulpet mig på vejen hertil. Han er med mig og hans styrke bærer jeg på mine skuldre hver dag.

Jeg føler mig klar til at angribe livet med min fars styrke i baghånden og min viden om, at han altså følger med fra første parket resten af mit liv. Og karismatisk nok sluttede studentertidens højdepunkt, vognturen, lørdag den 30. juni: På min fars fødselsdag.