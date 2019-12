Jeg er igennem den sidste uges tid blevet kritiseret for at mene, at der er en sammenhæng mellem tryghed og frihed. Senest i B.T.s leder. Lad mig uden omsvøb redegøre for synspunktet.

Jeg tror på og kæmper for et frit Danmark. Et samfund hvor danskerne har så meget frihed som muligt.

For mig at se kræver det ikke alene, at vi har en formel frihed, vi taler om i skåltalerne: At vi har frihed fra tvang, overvågning eller kontrol. Reel frihed kræver også, at vi tør bruge den frihed, vi har.

Hvis vi kigger rundt i verden, er der mange lande, hvor man har de samme frihedsrettigheder som i Danmark, men hvor borgerne ikke tør tage offentlig transport om aftenen, hvor man ikke tør gå på gaden efter mørkets frembrud, eller hvor dem der har råd til det, bliver nødt til at investere i private vagtværn eller såkaldte ”gated communities”.

Der er desværre også områder i Danmark, hvor trygheden er udfordret, og hvor jeg tror, at der er risiko for, at det begrænser den reelle frihed. Altså hvor frygten for fx at gå på gaden om aftenen gør, at man opfører sig på en anden måde, end man ellers ville have gjort. Det er for mig at se uacceptabelt. Det er ikke sådan et Danmark, jeg vil have.

Jeg kæmper for et Danmark, hvor vi alle har samme muligheder for at føle os trygge – uanset hvor vi bor, og hvor mange penge vi har – og dermed har samme mulighed for at bruge vores frihed.

Jeg anerkender fuldt ud, at man kan mene noget andet: At det vigtigste er fraværet af kontrol og overvågning. Jeg kunne bare godt tænke mig at spørge kritikerne, om vi fx skal pille overvågningen i metroen ned – om de mener, at det ville øge friheden?

Jeg har en overbevisning om, at flere føler sig tryggere ved at tage metroen om aftenen, når der er kameraer, og at overvågning er et vigtigt redskab for politiet til at fange forbrydere. Jeg anerkender, at man kan have forskellige meninger om det.