Indlæg af Henriette Dunkjær Andersen, ansvarlig for salg og marketing af Dankort, Nets

Sikkerheden omkring Dankort har aldrig været bedre, end den er nu.

Men læsere af B.T. kunne få et andet indtryk, da de læste artiklen 'Netbutikker magtesløse over for dankortsvindel'.

Hos Nets, der driver Dankort, kan vi heldigvis oplyse, at misbrug af Dankort på nettet er faldende.

I Nets arbejder vi løbende for at gøre Dankort mere sikkert, og i maj sidste år lancerede vi tjenesten ’Dankort Secured by Nets’, hvor du som kunde på nettet får tilsendt en sikkerhedskode på din mobil, når du handler for over 450 kroner på nettet med Dankort.

Det har gjort det mere trygt og sikkert at nethandle, da kriminelle – selv med dit Dankort i hånden – ikke vil kunne gennemføre et større køb.

For den erhvervsdrivende betyder det også lavere risiko for svindel og i sidste ende lavere risiko for tab på bundlinjen.

Siden vi indførte tjenesten, har vi set et markant fald i brug i misbrug af betalingskort i Danmark. I årets andet kvartal, som har Nationalbankens nyeste tal, lå niveauet 36 procent lavere end et år tidligere.

I torsdagens artikel stod der videre, at Nets opkræver et gebyr på 200 kr. fra netbutikken for at behandle indsigelser fra en kortejer.

Det gør vi dog ikke, hvis uheldet er ude hos en netbutik, der benytter sig af Dankort Secured by Nets.

Vær ærlig.