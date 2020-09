»Jeg må nok være ærlig, jeg skal ikke have mundbind på i aften.«

Sådan lød det fra chefredaktøren på Netavisen 180Grader, Claes Theilgaard, da han blev spurgt til sine planer i aften i B.T. Live på Facebook. Claes er dog undtaget mundbind, fordi han har astma, men det afholder ham ikke fra at være kritisk over for regeringens nye corona-restriktioner, som trådte i kraft torsdag 17. september.

I Facebook-opslaget 'STOP CORONA-HYSTERIET' skriver han, at danskerne nærmest er paniske, og regeringen burde slappe af med alle de nye restriktioner og tiltag.

»De tiltag, der er kommet nu, de er så tydeligt uden evidens. Derfor tror jeg, at folk er blevet mere kritiske,« siger han og kommer med eksemplet, at det ikke er påvist, at det stigende smittetryk er sket på barer og restauranter.

Det er ikke første gang, at Claes Theilgaard er ude at kritisere regeringens corona-tiltag. I et tidligere interview med B.T. kritiserer Claes restriktioner om mundbind i den offentlige transport, og ifølge Claes, så er den gal igen.

»Der er mange, der er sure på mig, fordi jeg stiller mig op og er kritisk, for de tror, at jeg gerne vil lade coronaen løbe løbsk, og at vi ikke kan lide at vise hensyn.«

Ifølge Claes Theilgaard bliver han kaldt egoist, fordi han er imod mundbindsrestriktioner og tidligere lukketider.

»Jeg er blevet kaldt egoist af rigtig mange mennesker, men jeg synes faktisk, at de ægte egoister, det er dem, som regner med, at Danmark og hele verden lukker ned, bare fordi man selv er i risikogruppen. Der må man være lidt ærlig og sige, man kan ikke lukke alt ting ned i måneder eller år, fordi der er en meget lille risikogruppe, så må man tage sine egne forholdsregler.«

Er de nye restriktioner gået for vidt, eller er de passende?

Claes Theilgaard behøver ikke at tage mundbind på generelt, men han afviser ikke at bruge det i for eksempel offentlig transport, hvilket han også har gjort.

»Selv om jeg kan være kritisk over for restriktionerne og tiltagene, så overholder jeg dem så vidt muligt.«

Selv om Claes Theilgaard anfægter restriktionerne, er det vigtigt for ham at påpege, at han stadig mener, at corona eksisterer, selv om han til tider kan blive sammenlignet med konspirationsteoretikere, som ikke tror på corona.

»Corona er en reel ting. Det her med, at corona er opfundet for at kontrollere befolkningen, det passer ikke. Der er dog en pointe i, at corona bliver brugt til at lave autoritære love og til at kontrollere befolkningen. Det er et faktum.«