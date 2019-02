Hvornår har du sidst kysset en handicappet?

I et nyt program på DR2 vil Mulle finde Danmarks lækreste med handicap. Her stilles spørgsmålet:

'Kan en person med handicap være lækker og attraktiv?' Det er et vigtigt spørgsmål at stille. Hvis svaret er nej, betyder det reelt, at man ser anderledes på personer med handicap.

I så fald kan det ikke undgås også at have betydning ved eksempelvis en jobansættelse. Og har vi så reelt ligestilling?

Jeg har længe været i tvivl. Skal jeg have billeder på min profil, hvor man kan se kørestolen, eller skal de være mere ansigtsnære

For at komme nærmere svaret kunne jeg passende spørge: Hvornår har du sidst kysset en person med handicap? Og kunne du i det hele taget finde på det?

Danske Handicaporganisationer vurderer, at 200.000 i alderen 16-27 har et handicap på baggrund af tal fra VIVE og Danmarks Statistik. Som ethvert menneske søger de naturligvis kys og kærlighed. Det er et naturligt behov og dyrisk drift. Det fjerner en blindestok eller kørestol ikke.

Som de fleste andre 28-årige har jeg også en Tinder-profil. Jeg har længe været i tvivl. Skal jeg have billeder på min profil, hvor man kan se kørestolen, eller skal de være mere ansigtsnære. Skal jeg skrive i min bio eller i samtalen, at jeg sidder i kørestol.

Hvad ville du swipe, hvis du så min kørestol og ikke havde mødt mig?

Skal Kristian vise sin kørestol på Tinder?

Når jeg er i byen eller på Roskilde Festival, mødes jeg af fremmede mennesker ofte med bemærkningen:

»Hvor er det flot, du er her.«

Underforstået: Det er unormalt, at mennesker med handicap tager i byen.

Mere imponeret bliver de, når de ser, jeg drikker alkohol og også udviser interesse for det modsatte køn. Tænk, at jeg overhovedet behøver at forklare, jeg går i byen som alle andre.

Men jeg forklarer gerne og mere til, hvis det skal til for at ændre opfattelsen. En pige, jeg engang kyssede, sagde overrasket:

»Du kan jo kysse ret godt«

Underforstået: Det havde hun ikke forventet af en i kørestol.

Jeg er for nyligt stødt på instagramprofilerne @hannehayl og @shaneburcaw. De har været kærester i tre år. I øjeblikket turnerer de rundt i amerikanske medier, fordi mange ser dem som et specielt kærestepar.

Min kamp for ligestilling stopper ikke, før personer med handicap ses som lige så lækre og attraktive personer som andre

Det specielle i nogles øjne er, at fyren har muskelsvind og har brug for hjælp til alt, mens kæresten ser knaldgodt ud og ikke har et handicap.

På deres profiler ser man kvinden, kun iført undertøj, bære sin kæreste fra kørestol til sengen. Shane siger, at folk på gaden tror, kæresten i stedet er hans sygeplejerske eller søster.

Underforstået: At en person i kørestol ikke kan have en lækker pige som kæreste.

På kommentarsporene til Instagram-profilerne skrives ofte, at det er sødt af hende, at hun er kærester med ham. I de mange interviews skal kvinden ofte forklare, hvorfor hun kan finde på at være kærester med en person med handicap.

Det er handicapracisme i fuld missionærstilling anno 2019 at skulle svare på, hvorfor man finder et menneske med handikap attraktiv. Men det er klart, så længe man som samfund ser skævt til, at en person er kæreste med en handicappet.

Er du en af dem, der ser skævt på dette forhold?

Min kamp for ligestilling stopper ikke, før personer med handicap ses som lige så lækre og attraktive personer som andre.

Med andre ord: Ses som de mennesker, de er.