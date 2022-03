»Jeg har ikke noget imod at sige, hvad jeg synes om tingene, og jeg synes, at abort er forkert.«

Sådan lød det på skjulte optagelser fra mediet Den Uafhængige, da en journalist ringede ind til Abortlinien og udgav sig for at være en gravid kvinde, som var i tvivl omkring en abort.

Siden har det vist sig, at Abortlinien på ingen måde er en neutral rådgivningslinje, og at den offentlige sundhedsportal Sundhed.dk indtil for få dage siden har henvist til dem i mange år.

Abortlinjen er drevet af foreningen Retten til Liv, der på deres hjemmeside sidestiller abort med »at afbryde et menneskeliv«.

»Vi forsøger at sætte kvinden fri fra den manipulation og det pres, hun kan opleve fra sine omgivelser. Vi tror på, at hvis kvinden følger sin inderste overbevisning, vil rigtig mange vælge barnet,« siger Ellen Højlund Wibe, der er landssekretær hos Retten til Liv.

De seneste tal fra Sundhedsstyrelsens abortregister viser, at hvert år får mellem 14.000 og 15.000 kvinder foretaget en abort.

Derfor møder de seneste afsløringer om Abortliniens rådgivning en voldsom kritik fra organisationen Sex & Samfund.

»Det er manipulerende, at man som organisation, der er imod et bestemt valg, laver rådgivning til sårbare gravide kvinder. Det burde ikke foregå i Danmark,« siger Lene Stavngaard, der er national chef hos Sex & Samfund.

Fakta om abort I Danmark har den gravide kvinde adgang til fri abort indtil udgangen af 12. svangerskabsuge.

Den gravide kvinde kan få særlig tilladelse til at få en abort efter 12. uge, hvis det er lægeligt begrundet.

Der foretages hvert år mellem 14.000 og 15.000 aborter i Danmark Kilde: Etiskraad.dk

Sex & Samfund understreger over for B.T., at Abortlinien har ret til at mene, hvad de vil, men at en rådgivningstjeneste altid skal være uvildig og ikke dømmende.

Et faktum som Abortlinien er helt enig i, men tilføjer at spørgsmålet om uvildighed går begge veje.

»Man kan vende den om og sige: Hvordan kan man give uvildig rådgivning, hvis man tydeligt bakker op om den frie abort? Hos Abortlinien er der et ønske om at redde begge liv,« siger Ellen Højlund Wibe, der fortæller, at Sundhed.dk har henvist til Abortlinien siden 2003.

Til det svarer Lene Stavngaard fra Sex og Samfund:

»Det er helt korrekt, at vi er for fri abort, men i vores rådgivning Sexlinien ville vi aldrig sige til en kvinde, hvad vi mener, hun burde gøre, for det er ikke uvildig rådgivning.«

Ellen Højlund Wibe pointerer, at indslaget i Den Uafhængige bliver taget meget alvorligt og vil få konsekvenser.

Læge- og Patienthåndbogen, der har ansvaret for indholdet på Sundhed.dk, har sendt en skriftligt svar til B.T.

Er det godt, at Sundhed.dk har fjernet deres henvisning til Abortlinjen?

»Sundhedsstyrelsen har tidligere linket til abortlinjen, hvorfor vi også har gjort det. Vi er blevet gjort opmærksom på, at Sundhedsstyrelsen har fjernet deres link til abortlinjen, og vi har derfor også fjernet vores link,« skriver chefredaktør for Læge- og Patienthåndbogen Hans Christian Kjeldsen til B.T., men vil hverken svare på, hvorfor linket er blevet fjernet, eller hvorfor det blev lagt op i sin tid.

Hos Retten til Liv kan man ikke forstå, hvorfor henvisningen er blevet fjernet, men hos Sex & Samfund er man glade for beslutningen.

»Det er højst kritisabelt af Sundhed.dk, men det er også tydeligt, at man ikke har været bevidst om det,« siger Lene Stavngaard.