»Bare fordi man har fået dansk statsborgerskab, fordi regeringen har kastet om sig med statsborgerskaber, er det så virkelig at være dansk?«

Det var en undrende Morten Messerschmidt, der gæstede B.T.s Facebook Live. Han er ikke enig med det politiske flertal på Christiansborg, der vil hente 19 børn med dansk statsborgerskab hjem fra IS-fangelejre i Syrien – dog uden deres mødre.

»Hvis man eksempelvis er vokset op i Syrien med forældre, der hylder Islamisk Stat, så mener jeg bestemt ikke, at man er dansk.«

Debatten kommer i kølvandet på den længerevarende politiske diskussion, om Danmark skal hente 19 børn og unge med dansk statsborgerskab hjem fra Syrien, hvor de lever under trange kår, som en ny aftale vil forsøge at skabe grobund for.

Sagen kort Forsvarets Efterretningstjeneste lavede i september sidste år en rapport, der viste, at terrorbevægelsen Islamisk Stat har smuglet 30 børn ud af to syriske fangelejre for at oplære dem som terrorister i deres hjemlande.

Der er tale om syriske lejre, hvor 19 danske børn bor.

Ifølge Ekstra Bladet skulle bevægelsen have planlagt at hente yderligere 350 børn ud af fangelejrene.

Rapporten blev sendt til fire centrale ministerier, men Folketinget fik aldrig oplysningerne.

Sagen har lagt pres på udenrigsminister Jeppe Kofod (S), der fra især Radikale Venstre, Enhedslisten og SF har fået hård kritik.

Tirsdag meldte Udenrigsministeriet så ud, at regeringen har indgået en aftale med Venstre, SF, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om at kalde gruppe af embedsmænd til Syrien.

De skal senest 15. maj 2021 have afdækket, om 'evakuering af de danske børn uden deres forældre på baggrund af en individuel vurdering vil kunne gennemføres på en sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde og inden for rammerne af Danmarks konventionsmæssige forpligtelser'. Kilde: DR og Ekstra Bladet.

»Børnenes mødre har jo været illoyale over for Danmark ved at gå til tjeneste for en terrororganisation,« sagde Morten Messerschmidt.

Men er det ikke synd for de børn, at de skal stå til regnskab for deres mødres handlinger?

»Nej, det synes jeg ikke. Man er en del af den arv, man bliver født ind i. Ligegyldigt om du bliver født ind i et økonomisk stærkt hjem eller i et økonomisk svagt hjem. Det samme gælder med tro og overbevisninger. Det er ikke nyt, at børn lever under de konsekvenser, som forældrene vælger.«

Men synes du ikke, at man skal have lov til at skabe sig et ordentligt liv på trods af ens forældres valg?

De her konventioner er skrevet i en anden tid, hvor man ikke havde forestillet sig de problemer, man i dag har med terrorisme og ekspansiv islamisme Morten Messerschmidt, DF

»Man kan selvfølgelig modnes og skabe sine egne meninger og værdier i løbet af ens opvækst, men helt grundlæggende mener jeg, at man er børn af sine forældre.«

Nu er det sådan, at de har et dansk statsborgerskab, så på et eller andet tidspunkt kommer de nok til Danmark alligevel, så hvorfor ikke hente dem hjem nu?

»Jeg synes ikke, vi skal give op så let. Jeg tror også, at det vil være bedre for børnene og deres familie at komme til andre lande, hvor de kulturelt passer bedre ind end Danmark.«

Forsvarets Efterretningstjeneste har vurderet, at det kan skabe en større terrortrussel, hvis de ikke kommer til Danmark nu på grund af yderligere radikalisering. Hvad siger du til det?

Morten Messerschmidt deltog i B.T. Live fra sin bil på Amager. Vis mere Morten Messerschmidt deltog i B.T. Live fra sin bil på Amager.

»Der er jo mange, der i forvejen hader Danmark, og jeg tror, terrorrisikoen vil blive forøget, hvis de befærdes i Danmark.«