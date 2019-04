Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt er stærkt bekymret for det krav, De Radikales leder, Morten Østergaard, har stillet til Mette Frederiksen forud for folketingsvalget.

»Mette Frederiksen er jo omringet af partier i rød blok, som ønsker noget helt andet end den stramme kurs, hun har lagt i forhold til udlændingepolitikken.«

Sådan sagde Morten Messerschmidt, da han gæstede B.T. onsdag i en Facebook-live. Reaktionen kommer, efter Morten Østergaard har sagt til Berlingske, at partiet ikke kan støtte en S-ledet regering, hvis ikke Mette Frederiksen (S) giver Radikale Venstre indflydelse på udlændingepolitikken.

»Dansk politik skal ikke tages som gidsel af de her påfund fra Dansk Folkeparti. Skal vi støtte en regering, skal vi være enige om en ny integrationspolitik, som har integration som mål. Ikke et integrationsstop. Derfor kan paradigmeskiftet ikke lægges til grund,« lød det fra Morten Østergaard i interviewet.

Tror du, at Mette Frederiksen kan holde fast i en stram udlændingepolitik, hvis hun vinder valget?

Paradigmeskiftet, som Morten Østergaard henviser til, dækker over de stramninger, som regeringen med stemmer fra Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet vedtog på udlændingeområdet i februar. Målet er kort sagt, at flygtninge ikke skal have opholdstilladelse, men sendes ud, når der er fredeligt nok i deres oprindelsesland.

»Derfor er det så problematisk, hvis Morten Østergaard får held med at få Mette Frederiksen til at skifte kurs,« sagde Morten Messerschmidt til B.T.s Facebook-følgere. Se videoen øverst i artiklen.

Mette Frederiksen har efterfølgende meldt ud, at hun ikke er villig til at give sig på udlændingepolitikken.

'Socialdemokratiet står fast,' skrev Facebook-brugeren Lars Møller derfor til Morten Messerschmidt.

Der er ikke noget mere krænkende

»Det interessante er, hvad Mette Frederiksen så vil gøre, når hun går til valg på at blive statsminister på Morten Østergaards stemmer,« lød det fra Messerschmidt, som henviste til den tidligere socialdemokratiske statsminister Helle Thorning-Schmidts erfaringer med at danne regering med De Radikale.

»Der tog det ikke lang tid, før De Radikale havde mast den borgerlige økonomiske politik ind i regeringsgrundlaget.«

Elmer Pedersen fik med sin kommentar Morten Messerschmidt til at pege på endnu en bekymring.

'DF's fortærskede fraser ... Se dog i øjnene, at andre partier er blevet strammere, herunder socialdemokraterne,’ skrev han.

Vi er ikke i mål

Morten Messerschmidt kunne aldrig finde på at kritisere Mette Frederiksens ændrede kurs, svarede han:

»Det ændrer bare ikke på, at de fire partier, der skal bære hende ind i Statsministeriet, vil noget helt andet. De har ikke forandret sig.«

Men hvordan vil Dansk Folkeparti overhovedet føre paradigmeskiftet ud i praksis, når Danmark ikke kan lave hjemsendelsesaftaler med flere lande, spurgte vært Sanne Fahnøe:

»Vi er nødt til at gøre noget fundamentalt andet og gå hårdere til de lande.«

Gør Pape og Støjberg ikke allerede det?

»Nej, de lufter nogle avisannoncer en gang imellem.«

Messerschmidt ønsker at droppe bistand og samhandel med de lande, der ikke vil tage imod flygtninge

»Der er ikke noget mere krænkende i den internationale retsorden end et land, der ikke vil tage ansvar for sine egne statsborgere.«

Men paradigmeskiftet sikrer stadig ikke, at alle bliver sendt hjem.

»Nej, det løser ikke alle problemer. Vi er ikke i mål. Jeg tror bare, man tager fejl ved at tro, at Mette Frederiksen, som er omringet af folk, der ikke ønsker at stramme udlændingepolitikken, kan løse problemet.«