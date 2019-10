Helt ærligt – kan vi ikke blive enige om en ting? Vi skal undgå, at børn arver et liv på kontanthjælp fra deres forældre. Det sker desværre for ofte i dagens Danmark.

Opgørelser viser, at kontanthjælpen går i arv fra forældre til børnene. To ud af tre kontanthjælpsmodtagere under 30 år har mindst én forælder, der også har været på kontanthjælp. De unge kontanthjælpsmodtagere arver altså ofte kontanthjælpen fra deres forældre og den livsstil, der følger med.

Der er mangel på arbejdskraft i Danmark, og syv ud af ti jobcentre oplever, at manglen på arbejdskraft inden for det seneste år er vokset i deres kommune.

Virksomhederne i industrien er tvunget til at begrænse produktionen på grund af mangel på arbejdskraft, og tre ud af fire danskere over 18 år modtager penge fra det offentlige mindst en gang i løbet af et år.

Det skal vi hurtigst muligt få bugt med. Vi skal have nedbrudt den nuværende kontanthjælpskultur. Andet kan vi ikke være bekendt over for børnene.

Og vores politik i seneste valgperiode virkede. Siden folketingsvalget 2015 er antallet af personer på offentlig forsørgelse – SU ikke medregnet – faldet, så vi nu har det laveste antal i mere end 10 år. Det er bedre, at folk forsørger sig selv, end at staten gør det.

Kontanthjælpsreformen virkede. Knap 600 fuldtidspersoner er kommet i job eller uddannelse som følge af reformen.

Derfor bliver jeg også frustreret over, at den nye socialdemokratiske regering har startet perioden med at sætte kontanthjælp- og integrationsydelserne op. Hvordan skal dét øge motivationen for at få forældrene tilbage på arbejdsmarkedet? Jeg kan i hvert fald ikke se hvordan.

I dag har en enlig mor med to børn på kontanthjælp en samlet indkomst på omkring 18.300 kroner efter skat – eksklusive fripladser i daginstitution. Nu vil regeringen sætte det tal op til omkring 20.000 kroner. Det er i rigtigt mange penge sammenlignet med mange på fuldtidsjob.

Det er helt forkert at tro, at en højere integrations- og kontanthjælpsydelse vil forbedre kontanthjælpsmodtagernes liv. Det virker sympatisk gjort, men det er i stedet en bjørnetjeneste, der fastholder dem på kontanthjælpen.

At få folk i arbejde er den bedste socialpolitik. Også for deres børn. I Det Konservative Folkeparti vil vi have folk med i fællesskabet på arbejdsmarkedet. De skal have noget at stå op til og nogle at dele dagen med. Det giver livskvalitet og økonomisk frihed. Det er vigtigt, når man skal være et godt eksempel over for sine børn.

Vi præges alle af vores opvækst, og forældre er rollemodeller for deres børn. Særligt i barndommen er vi modtagelige over for mønstre i de relationer, vi indgår i.

Det betyder noget, om forældrene har en fast hverdagsrytme. Om de står op og går på arbejde, eller om de isolerer sig i ensomhed på sofaen. Og om mor og far kan komme hjem til aftensbordet og fortælle om deres dag på arbejdet, eller om de har spildt hele dagen derhjemme.

Jeg mener virkelig, at det er altafgørende for børnene at se de her gode mønstre hos forældrene.

Netop derfor skal vi have forældrene i arbejde – ikke fastholde dem på kontanthjælp. Vi skal sikre, at det kan betale sig at arbejde, så vi ændrer både forældrenes og børnenes mønstre, så vi bryder med den negative sociale arv.

Børnene skal have gode, solide rammer i hjemmet. Det mener jeg, at de får ved at se deres forældre arbejde. For kun ved at få forældrene i arbejde kan vi forhindre de her triste scenarier.

Vi skal forebygge, at kommende generationer ikke sidder fast i kontanthjælpsfælden. At arbejde er den kur, der skal bryde mønsteret, så fremtidens børn ikke arver kontanthjælp fra deres forældre.