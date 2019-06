Det skabte voldsom debat, da faderen Mikkel Elsinger stod frem og fortalte, at han ikke må se sin datter svømme på det svømmehold i Tingbjerg, hun er tilmeldt, fordi han er en mand.

Og den slags skal forbydes ved lov, mener Anahita Malakians fra Nye Borgerlige.

Hun er mor til tre børn og har iransk baggrund. Men hun kunne aldrig finde på at melde sine børn til kønsopdelt svømning.

»Der skal simpelthen ikke være nogen steder, hvor man kan få lov til at kønsopdele på baggrund af køn som det eneste grundlag,« sagde politikeren i B.T.s livestudie, hvor hun svarede på spørgsmål fra læserne.

Det er det, det handler om. At børns kroppe skulle være noget seksuelt, som far ikke må kigge på Anahita Malakians

Anledningen var Berlingskes historie om familiefaren Mikkel Elsinger, hvis datter går på et kønsopdelt svømmehold.

Det blev dog først et problem for Mikkel Elsinger, da han som far blev nægtet at overvære de udvalgte undervisningsgange, der på andre svømmehold er åbne for forældre.

Begrundelsen var, at han er en mand, og at det kun er kvinder, som må være til stede i svømmehallen.

»Kønsopdelt svømning er ikke målet i sig selv, men det kan være midlet til, at de her børn og unge kvinder kommer mere ind i foreningslivet,« sagde Franciska Rosenkilde, Alternativets kultur- og fritidsborgmester i Københavns Kommune, i den sammenhæng.

Hvis min datter svømmer blandt kvinder, skal jeg ikke bekymre mig Nderim Nesimi

Men når der er tale om kommunalt støttede aktiviteter - og ikke udelukkende privat finansieret idræt - springer kæden af, mener Anahita Malakians.

»Når det bliver en form for integrationsprojekt eller vores skattekroner, der skal understøtte et værdifællesskab, vi på ingen måde kan acceptere i Danmark, bliver det et problem,« mener Anahita Malakians.

For hun mener, at hensynet afspejler en seksualisering af børn.

»Det er det, det handler om. At børns kroppe skulle være noget seksuelt, som far ikke må kigge på.«

En problematik, Facebook-brugeren Nderim Nesimi kom ind på:

‘Det er fint nok med kønsopdelt svømmehal. Hvis min datter svømmer blandt kvinder, skal jeg ikke bekymre mig. Der mange pædofile mænd i Danmark.’

Det fik debatredaktør Sanne Fahnøe til at spørge:

Vi har set sager, hvor der er sket overgreb. Skal vi ikke gribe ind?

»Selvfølgelig skal vi altid gribe ind, når der er noget, der har med pædofili at gøre. Men at gå derfra til at sige, at alle mænd og sådan en som Mikkel Elsinger er en potentiel pædofil, er for langt ude. Eller at der skal holdes øje med alle mandlige, fordi de er potentielle pædofile,« svarede Anahita Malakians og tilføjede:

»Men udgangspunktet må være, at vi har tillid til hinanden, at vi vil hinanden det godt, og at alle skal have lov til at være her. Og hvis der opstår sager, tager man hånd over dem.«