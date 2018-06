Det er ikke nødvendigvis ubetinget lykke at blive mor. Det oplevede Julie Lorenzen for halvandet år siden, da hun blev mor til en lille pige.

#Denstørstelykke. #Mitlivskærlighed’. #Kærlighedvedførsteblik’. I Julie Lorenzens Facebook-feed skortede det ikke på fødselsopdateringer. Men selv kunne hun til at begynde med slet ikke føle den forelskelse i babyen, alle andre beskrev.

»Jeg havde svært ved at identificere mig med de positive hashtags. Alle havde sagt, at det var den her vilde følelse af lykke. Men jeg følte mig enormt forkert og tom indeni. Jeg tror, jeg blev overvældet over, hvordan jeg fra den ene dag til den anden skulle tage ansvar for sådan et lille menneske,« siger den i dag 39-årige mor, der bor sammen med sin kæreste på Østerbro i København.

Føler du, der eksisterer et (urealistisk) glansbillede af det at være mor?

Julie Lorenzen er dog ikke alene om at føle, at moderskabet bliver fremstillet som ren idyl. Ifølge en ny YouGov-undersøgelse, som Neutral har lavet blandt mødre mellem 25 og 45 år, oplever over halvdelen af de adspurgte (59 procent), at der eksisterer et (urealistisk) glansbillede af det at være mor. Og det er primært fra sociale medier, at forestillingen af den perfekte mor kommer fra, angiver mødrene. Det overrasker ikke psykolog Ulla Dyrløv med speciale i børn.

Glansbilledet har aldrig før været så massivt, som det er nu. Det påvirker forældrene, så de går rundt og har det dårligt, og det gør det svært at sige højt, at man synes, det er hårdt at være mor Ulla Dyrløv, psykolog

»Der har altid været en forestilling om den perfekte mor fra for eksempel reklamer, men der er ingen tvivl om, at de sociale medier har givet det et ekstra lag. Glansbilledet har aldrig før været så massivt, som det er nu - selv veninder fremstiller sig selv som perfekte overfor hinanden. Det påvirker forældrene, så de går rundt og har det dårligt, og det gør det svært at sige højt, at man synes, det er hårdt at være mor,« siger Ulla Dyrløv.

Asta kom til verden for halvandet år siden i december 2016. Hun blev født tre uger for tidligt. Hun ville ikke rigtig amme, tog ikke på i vægt og blev indlagt flere gange. Oven i havde hendes mor svangerskabsforgiftning og et blodtryk, der ikke ville dale. Der var tale om ‘det ultimative tab af kontrol’, som Julie Lorenzen selv formulerer det, når hun skal beskrive tiden lige efter fødslen.

»Jeg var sindssygt bange for, at jeg ikke kunne finde ud af at være mor. Jeg fortrød på ingen måde, at hun var blevet født, for hun var så skøn, men jeg havde en fortrydelse af at blive mor. Det er lidt underligt at have det på den måde, for de to ting hænger jo sammen,« siger hun.

Julie Lorenzen og datteren Asta, der i dag er halvandet år. Foto: Privat. Vis mere Julie Lorenzen og datteren Asta, der i dag er halvandet år. Foto: Privat.

Julie Lorenzen, der til daglig arbejder som journalist, oplevede også, at forventningen om, at lykken nu var gjort, især kom fra Facebook, Instagram mv.

»Fordi vi har de sociale medier, har vi mulighed for at iscenesætte os selv. Men det har en bagside, fordi man kun viser en bestemt del af noget. Jeg ved godt, at Facebook ikke er sandheden, men man får alligevel lullet sig ind i, at alle andre klarer det bedre end en selv,« siger hun.

Generelt synes jeg, der en forherligelse af moderskabet i vores samfund. Det bliver nærmest talt op til noget helligt, som man forventes at nyde. Billedet bliver desværre lidt for unuanceret Julie Lorenzen, mor til Asta på halvandet år

Efter i flere måneder at have følt sig som en mislykket mor, der bare ventede på ‘at en voksen kom forbi og overtog’, meldte hun sig ind i en efterfødselsgruppe. Her mødte hun andre mødre, der turde sige højt, at de havde tudeture og sommetider fik lyst til at løbe skrigende bort, når barnet for tiende gang smed sin havregrød ud på gulvet eller havde skreget flere timer i træk om natten.

»Jeg følte mig jo meget alene. Jeg fandt ud af, hvor mange der havde det som mig,« siger hun.

Fakta Gode råd fra psykologen: Sådan forbereder du dig selv på livet som mor 1) Vær fysisk sammen med andre, der har børn og står midt i det, så du lærer, hvad det vil sige at være mor. Andre, der ikke har små børn, glemmer ofte, hvordan det var at være i det og idylliserer måske, hvordan det i virkeligheden er. 2) Tal med din egen mor om, hvordan hun oplevede at være mor. Måske har hun nogle gode råd, du kan bruge. 3) Vær en del af en mødregruppe eller efterfødselsgruppe, når du bliver mor. Så får du et mere reelt billede af, hvordan det i virkeligheden er at have børn. 4) Slet sociale media apps eller installer en app, der holder øje med, hvor ofte du er online. På den måde begrænser du din brug af sociale medier, så du ikke pisker dig selv med at leve op til bestemte krav eller forestillinger om, hvordan livet som mor bør være. Kilde: Psykolog Ulla Dyrløv.

Julie Lorenzen ønsker ikke at tale moderskabet ned, men hun håber, at forestillingen om den evigt lykkelige mor står til at ændre. Der er nemlig mange forskellige måder at blive mor på. Både lykkelige og ulykkelige og en god kombination af begge dele.

»Det er jo fantastisk at blive mor, og der er mange magiske øjeblikke. Men der er også mange andre sider af det. Generelt synes jeg, der en forherligelse af moderskabet i vores samfund. Det bliver nærmest talt op til noget helligt, som man forventes at nyde. Billedet bliver desværre lidt for unuanceret,« siger den 39-årige kvinde.

I dag har hun ikke længere følelsen af at være uegnet som mor. For hende kom forelskelsen i lille Asta stille og roligt i takt med, at de lærte hinanden at kende. Kærligheden er ikke til at tage fejl af:

»Når jeg sidder og leger med Asta, og vi for eksempel sætter noget musik på, og hun står og danser, så bliver jeg helt varm indeni. Jo mere, hun viser, hvem hun er, desto mere elsker jeg hende. Når hun smiler til mig til op fra begge ører, så er det bare det bedste at være mor,« siger Julie Lorenzen.