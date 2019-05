Vi har efterhånden skrevet det en del gange. Mint kommer hjem.

Den 14-årige thailandske pige, der i syv måneder nu har været udvist af Danmark, fordi hun efter Udlændingestyrelsens mening ikke var i stand til at blive integreret i Danmark. Mint gik på det tidspunkt i skole, talte flydende dansk, havde store ambitioner om sit liv med familien i Herfølge. Den består af Mints mor, hendes lillebror og hendes nye papfar, Frank, der er halbestyrer i byen. Frank Thøgersen vil gerne forsørge familien med arbejdet i hallen, hvor Mints mor i øvrigt også havde arbejde. Men nej, Mint måtte ud af landet, og hun har boet i Thailand de seneste syv måneder.

Faste læsere af B.T. har fulgt Mints skæbne, der bestemt ikke er enestående. 69 andre unge mennesker – helt almindelige drenge og piger – er kylet ud med samme begrundelse. I kan ikke integreres.

Det er vanvittige og latterlige afgørelser, der har sendt danske familier på flugt i udlandet eller splittet dem over hele verden. Ingen, ud over de politikere, der i 2016 vedtog den lov, der skulle forhindre unge med muslimsk baggrund i at blive sendt på koranskole, kan forklare sagen Mint. Det giver ikke mening at sende 70 unge mennesker, der kan og vil Danmark, ud af landet, mens vi holder på rumænske kriminelle i danske fængsler, mens bandemedlemmer og den kriminelle sigøjnerfamilie Levakovic ikke kan sendes ud.

Det giver ikke mening, og det er sådanne sager, der føder politikerleden.

Nu har socialdemokraterne indset, at det er hul i hovedet. De vil – hvis de får magten, og det gør de – lave en 'særlov', der henter Mint og de 69 andre unge mennesker tilbage til Danmark. Flertallet af Folketingets partier har allerede aftalt en lov, der ændrer de 'tossede' integrationsvurderinger, men nu lover socialdemokraterne at gå skridtet videre.

Det er klogt, for så sent som i går kunne B.T. offentliggøre en undersøgelse, hvor 70 procent af danskerne ønskede Mint hjem igen. Det er udmærket, at politikerne lytter og reagerer. Når en politik ikke kan forklares, kan den heller ikke forsvares. Statsministeren har selv sagt det om udvisningen af sin egen svigerdatter. Nogle gange bliver udfaldet af en lov ikke, som man havde tænkt sig.

Det er derfor strålende, at der nu kommer et løfte til Mint og de 69 ligesindede, men det er pinligt, at B.T. i syv måneder har været nødsaget til at kæmpe denne kamp. Vi er stolte af vores solidariske og langvarige journalistik i denne sag. B.T. vil altid kæmpe for mennesker og retfærdighed, men det burde ærligt talt ikke have været nødvendigt..

Endelig kommer retfærdigheden til Mint. Men vi stopper ikke, før Mint står på dansk jord, hvis hun vælger at komme tilbage.

Hun skal helt sikkert være velkommen.