»En socialist med et nationalt flag. Det har en uhyggelig klang.«

Sådan lyder en af mange kommentarer, som udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) fik, efter han søndag aften havde et lille dannebrogsflag på en såkaldt reversnål på jakken.

En reversnål med de rød-hvide farver bar ministeren i 'Det politiske talkshow', hvor den tidligere formand for Dansk Folkeparti Pia Kjærsgaard også deltog.

Og netop Dansk Folkeparti har, siden de i 1995 indlemmede dannebrog i partilogoet, gjort megen brug af det danske flag og stolt vist det frem.

Mattias Tesfaye (S) med dannebrog på jakken i 'Det politiske talkshow'. Vis mere Mattias Tesfaye (S) med dannebrog på jakken i 'Det politiske talkshow'.

I 2016 valgte Pia Kjærsgaard i rollen som Folketingets formand at hænge et stort dannebrogsflag op i Folketingssalen ved dets åbning.

Nu er det Mattias Tesfaye, der er medlem af et parti i den helt anden ende af det politiske spektrum, der stolt viser det danske flag frem.

»Jeg tog det lille flag på, fordi dannebrog ikke må blive et kontroversielt symbol i Danmark. Det er det desværre blevet i nogle kredse,« sagde Mattias Tesfaye, da han onsdag gæstede B.T. Live.

Her forklarede han, at dannebrog er vores allesammens flag. Og når snakken gik på, om flaget for nogle er blevet et symbol for højrefløjen, kaldte ministeren det for 'helt gak i låget'.

'En socialist med et nationalt flag. Det har en uhyggelig klang.'

»Det tilhører slet ikke nogen politiske partier eller nogle bestemte landsdele. Derfor tænkte jeg som minister, selv om det ikke er noget, man ser hver dag, at det ville være et skridt i den rigtige retning at have det på i fjerneren.«

Efter tv-programmet kom der et par spydige kommentarer på hans Facebook-side.

'Vi er mange, der er danske uden at skilte med det. Det er da en provokation,' skrev en bruger, mens en anden kun mente, at det var folk fra Dansk Folkeparti, der kunne bære nationalflaget.

'Men er du ikke også DF'er?'

Mattias Tesfaye ville ikke provokere ved at bære flaget på sin jakke. Han indrømmer dog, at han gerne vil have en snak om, at flaget er et fælles flag for hele nationen.

Det ville han på baggrund af en undersøgelse, der viser, at dobbelt så mange ikke anvender flaget som nationalsymbol som tidligere – hverken som flag i lagkagen eller på juletræet.

»Den undersøgelse viser også, at tidligere brugte 90 procent af danskerne flaget i private sammenhænge, hvor det på få år har ændret sig til kun at være 76 procent af danskerne,« sagde ministeren.

Derfor er Mattias Tesfaye klar i mælet, når han understreger, hvad vi skal bruge dannebrog til. Og det er hverken til at symbolisere socialisme, nationalisme eller noget helt tredje.

»Jeg er integrationsminister og går ind for, at vi skal have noget at være fælles om. Vi skal ikke leve sammen i hver vores adskilte parallelsamfund. Derfor er det vigtigt for mig at sige, at flaget er noget, vi alle er fælles om. Danmark er noget, vi er fælles om.«

Han kalder den tendens, vi ser, for 'et skred i den forkerte retning', og det mener han, at der skal gøres noget ved. Og ministeren kan kun starte med sig selv.

»Hvis ikke integrationsministeren kan have et flag på jakken, hvem kan så?«