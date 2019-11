Flere af B.T.'s mandlige følgere røg straks i forsvarsposition, da ligestillingsministeren var forbi for at sætte fokus på kvindehad på internettet.

Flere brugere skrev beskeder, der chokerede ministeren. Læs nogle af dem her.

Mogens Jensen (S) var inviteret i B.T.'s livestudie for at uddybe, hvad han vil gøre for at komme såkaldte ‘incels’ på nettet til livs.

Begrebet ‘incels’ dækker over ekstremt kvindehad på nettet i særlige fora, hvor mændene mener, at kvinder er årsagen til, at de ikke kan få sex. ‘Incels’ er den engelske forkortelse af ‘involuntary celibacy’ – ufrivilligt cølibat.

Det er useriøst Mogens Jensen (S)

Hvad der startede som online-støttegrupper for særligt mænd, der ikke kunne få sex, har udviklet sig til det John Horgan, der er professor i psykologi på Georgia State University, kalder en ny form for terrorisme.

Ifølge universitetet er personer med tråde til incel-miljøet nemlig blevet forbundet med 47 drab, hvoraf langt størstedelen af ofrene er kvinder.

John Hogan står i spidsen for et projekt, der skal forske i incel-miljøets udvikling, og Mogens Jensen har fortalt Berlingske, at han er enig i Hogans vurdering.

I B.T.'s livestudie uddybede ligestillingsministeren:

Det er uhyggeligt, at det ligefrem har ført til, at mænd tager våben i hånden Mogens Jensen (S)

»I mine øjne er det terror, når du begår vold og i disse tilfælde drab og mord med baggrund i en sag. Når folk begynder at dræbe kvinder, fordi, de mener, kvinder er årsagen til deres tilværelse, er det for mig at se terrorisme med det formål, at kvinder ikke skal have den position i samfundet, de har, eller at kvinderne er en barriere for, at mænd kan leve det liv, de gerne vil eller få sex.«

Og der gik ikke længe, før flere mænd følte trang til at skrive kommentarer om kvinder i kommentarsporet.

'Gud skabte kvinden i hans vrede og kvinderne har skabt sig lige siden', skrev Bjarne Skov Poulsen.

'Vi må have blowjobautomater på hvert andet gadehjørne', skrev Bjarne Holm.

'Han kunne jo smutte ud i køkkenet med de andre trufne væsener', skrev Kaare Jakobsen.

'Det værste, der er sket i historien var, at køkkenvinduet blev opfundet .. så kunne kvinderne se, der var en verden udenfor', skrev Søren Egeberg.

'Kvinder kan bare ikke forstå jokes... længere er den ikke', fortsatte Alex Holby.

»Det er useriøst,« reagerede Mogens Jensen, der har taget initiativ til en undersøgelse af, hvilke unge mænd fra Norden, der færdes i fora som eksempelvis 4chan, 8chan og Reddit, og hvordan disse fora på internettet påvirker og forstærker unge mænds holdning til og forståelse af ligestilling.

»I kan moderere jeres tråde, fordi I har et medie, I har kontrol over. Men der er masser af steder, det her kan få lov at florere, hvor det ikke bliver modereret. Derfor skal vi have nogle etiske retningslinjer for, hvordan man kan agere på de sociale medier, lige så vel som vi har etiske standarder for, hvordan vi omgår hinanden udenfor,« fortsatte han.

Mogens Jensen fortalte, at antallet af angreb mod kvinder med udgangspunkt i incel-miljøer har taget fart efter MeToo-kampagnen.

»Nogle mener, det er en hadekampagne mod mænd. Det er uhyggeligt, at det ligefrem har ført til, at mænd tager våben i hånden og begynder at skyde kvinder.«

Brugeren Patrick Stoltenberg gav i debatten udtryk for, at han bekymrer sig på sit eget køns vegne.

‘Jeg synes, det er mere bekymrende, at vi snakker så meget om kvindernes rettigheder, at det snart kan tage overhånd og vippe balancen over på, at vi undertrykker mænd snart.’

»I et land som Danmark er vi kommet tæt på ligestilling, men vi er der slet ikke endnu. Man får ikke lige løn for lige arbejde. Og ser du på politisk niveau og på virksomhederne, er der langt flere mænd end kvinder. Globalt set er det endnu værre. Der er kæmpe forskel på mænd og kvinders muligheder,« svarede Mogens Jensen.