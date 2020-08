»Børn ved godt, hvem de selv er.«

Det fastslog forperson for Copenhagen Pride Lars Henriksen i B.T. Live på Facebook, da han var inde og snakke om juridisk kønsskifte for børn uden nogen nedre aldersgrænse. En sag, som både Copenhagen Pride og LGBT+ Danmark har kæmpet for i årevis, og som der nu er politisk flertal for i Folketinget.

Lige nu er aldersgrænsen for juridisk kønsskifte 18 år, og for forpersonen i Copenhagen Pride er det vigtigt, at aldersgrænsen bliver sat ned.

»Det er vigtigt, at man får lov til det juridiske kønsskifte, før man begynder i skolen,« siger Lars Henriksen.

Fakta om kønsskifte Juridisk kønsskifte: Det betyder, at man kan få et nyt cpr-nummer som det køn, man føler sig som. På nuværende tidspunkt skal man være fyldt 18 år, før man kan få lavet et juridisk kønsskifte. Et juridisk kønsskifte har intet med hormonbehandling eller kirurgisk indblanding. Kirurgisk kønsskifte:Hvis man får lavet et kirurgisk kønsskifte, så som kvinde får man fjernet æggestokke og sin livmor ved operation. Hvis man er en mand fjerner man testiklerne. Efterfølgende skal man tage hormoner resten af sit liv, for man kan ikke producere hormoner selv. Man skal være 18 år for at få foretaget en kønsskifteoperation. Hormonelt kønsskifte: Her tilføjer en person, det andet køns hormoner - enten i form af østrogen eller testosteron. Effekten ved hormonerne er at ens krop og udseende ændre sig til det modsatte køns. Transkønnede under 18 år kan kun få hormoner, der bremser deres kønsudvikling, de såkaldte stophormoner. Kilde: DR, Sexlinjen.dk, LGBT+ Danmark og Rigshospitalet

Et juridisk kønsskifte betyder, at en person kan ændre sit køn på papiret og i cpr-registret, og har intet med hormonbehandling eller kirurgisk indblanding at gøre. Barnet får et nyt sygesikringsbevis med et andet cpr-nummer og et nyt navn.

Netop cpr-registret er også noget, man burde ændre, så ingen cpr-numre var kønnede, som de er i dag, mener Lars Henriksen. En ændring af registret vil fjerne spørgsmålene og problemerne ved juridisk kønsskifte, mener han.

»Juridisk kønsskifte er en konsekvens af, at vi har skabt en struktur i vores samfund med et binært opdelt cpr-nummersystem. Kun ud fra den opfattelse af, at der to køn. Hvis vi i stedet havde fortløbende numre i vores cpr-system, så var der ikke nogen, der havde brug for at foretage et juridisk kønsskifte,« udtaler Lars Henriksen.

Ligestillingsminister Mogens Jensen kommer med et politisk udspil lørdag, der blandt andet omhandler nye tiltag med særlig fokus på LGBT+ området.

Skal børn have lov til få juridisk kønskifte uden nogen nedre aldersgrænse?

Læserne blandede sig også lystigt i debatten på Facebook om juridisk kønsskifte. Blandt andet Gitte Pedersen, som selv har en søn, der ikke altid lever op til kønsstereotyperne.

»Jeg har en knægt, og en dag gik han i skole med kjole på. Han var skide ligeglad med, hvad de andre sagde. Han er og har aldrig været til andet end piger.«

Det er noget, Lars Henriksen vil sætte fokus på, at alt ikke skal være så kønsopdelt.

»Det er et udtryk for, hvor stærk en norm vi vokser op i, og dem vil vi gerne udvide, fordi vi tror, det kan være til fordel for alle mennesker.«

Selv om Copenhagen Pride er anderledes i år, fordi coronaen sætter nogle barrierer op for at forsamle sig, og Pride derfor er uden den store parade, er der stadigvæk arrangementer, men det meste foregår online.