Vi MÅ altså være de sødeste borgere i hele verden. Hold da op, hvor gør vi os umage!

Men det er ikke helt nemt at følge med.

Engang fik vi f.eks. at vide, at det var fint , at vi havde - og brugte - en brændeovn. For så kunne vi spare på olien. Og det var jo naturens egne produkter, det der træ. Og det var godt.

Nu er det på vej til at blive strafbart.

Vi fik også at vide, at fjernvarme var det helt rigtige, og vi, der bare havde et privat oliefyr, følte os helt asociale.

Fjernvarme har nu mistet tilskud, og jeg hører jævnligt, at mange frygter for de store merudgifter, som det vil medføre. Men fjernvarme er ikke 'in' mere.

For nu skal vi have el. Jeg har i årevis skammet mig over at sige, at vi i vores fritidshus har elvarme. Men nu er vi rigtig med på noderne. Vi er fremtidssikrede. Så længe det varer, altså.

Til gengæld kan vi fortsætte med at have dårlig samvittighed over at have et naturgasfyr i vores hjemmebolig. Det var engang den helt rigtige løsning, for olie var noget lort. Og naturgas var det helt rigtige. Men det er håbløst nu, for nu hedder det varmepumper.

Vi vil alle gerne gøre noget for miljøet. Min mand og jeg er to personer i vores fritidshus. Vi fik at vide, at vi skulle betale 80.000 kr. for et rensningsanlæg. Det var godt nok mange penge for to menneskers affald på deltid i visse sæsoner. Men fint skal det være.

Jeg tænkte bare på de mange her på egnen i Sydvestsjælland, der ikke lige kan klare en sådan udgift, selvom de bor her hele året. Det er søreme ikke småpenge.

Det helt sjove er så, at vores fritidshus ligger i et landbrugsområde. Faktisk er der marker hele vejen rundt om huset, så langt øjet rækker. Man kan måske antage, at der her udledes mere skidt end i vores lille hus? Og jeg er stor tilhænger af landbrug, og jeg erkender, at sådan er det. De hurtige københavnerfordømmelser er slet ikke mig.

Men det er sgu da meget sjovt.

Flyve må vi heller ikke mere, det tager jeg med oprejst pande, for jeg gider faktisk heller ikke efter i årevis at have flakket jorden rundt. Men de stakler, der lige har brug for en uge i solen, må nu heller ikke nyde det uden dårlig samvittighed.

Og der er mere, vi nu skal tage os af. Det er da ved gud aldrig faldet mig ind, at der var noget kønsdiskriminerende i, at der var en grøn og rød mand i trafiklyset ved fodgængerovergangene.

Men UHA UHA, nu er der flere kommunalpolitikere, der er i oprør over disse undertrykkende anordninger. De må laves kønsneutrale, siger man. Gud ved, hvordan det kommer til at se ud?

Vi har dæleme store problemer i det danske samfund.

Er det en god ide at lave kønsneutrale trafiklys?

Men denne store idealistiske debat kan måske så lappe lidt på vores efterhånden ret blakkede renomme i udlandet. Igen kan man nu erfare, at en dansk bank af grådighed har beskæftiget sig med hvidvask af russerpenge, formodentlig tjent på kriminalitet. Det lille, pæne land med den lave korruption og pæne karakterer … Nå ja, måske lige bortset fra Britta Nielsen, der vist også trak et par overskrifter i udenlandsk presse.

Men er det ikke sjovt, at der hver gang ikke er nogen personer, der er ansvarlige for, at svindlen overhovedet kunne foregå? Det er altid it-systemer, rutiner og arbejdsgange, der får skylden. Aldrig en person, der har et ansigt.

Og således opmuntret går vi ind i foråret.

Eller cykler, for vi vil da gerne opføre os rigtigt.