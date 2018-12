Tillid er godt - men kontrol er bedre.

Det synes at skulle blive moralen efter B.T.s serie om forholdene i de danske supermarkeder.

De seneste dage har vi undersøgt de danske supermarkeders evner til at overholde hygiejnen. Den er svingende, hvis vi skal være en smule venlige.

Som vi tidligere har skrevet, er Aldi og Lidl de to kæder, der har det vanskeligste forhold til Fødevarestyrelsen. Begge kæder har modtaget flest anmærkninger, når kontrollen har været på besøg.

Vores undersøgelse baserer sig på samtlige de 3799 kontrolrapporter, som Fødevarestyrelsen har udarbejdet ved at besøge 2679 butikker over hele landet det seneste år.

Det er vigtige sager, vi har med at gøre, for flere af de anmærkninger, som kontrollen har givet, kan udløse sygdom, opkast eller maveonde hos forbrugerne. Det er vigtigt, at hygiejnen er i orden.

De bedste supermarkeder på dette område har meget få anmærkninger, og her ligger Rema 1000 og Meny bedst. Det er vigtigt, at vi som medie viser både den negative som den positive side af en problemstilling. De ringeste supermarkeder kan nemlig lære af de bedste, og ifølge eksperterne begynder al hygiejne med stærk selvkontrol.

Det vil sige, at butikkerne selv er herre over, hvordan hygiejnen skal håndteres. De skal blot sikre en hård selvdisciplin og have styr på deres egen butik. Det er egentlig simpelt og alligevel svært. Al kontrol begynder med dig selv.

B.T. giver dig nu en oversigt over de butikker, der er blevet kontrolleret, så du selv kan tjekke, om dit lokale supermarked fortjener din tillid, eller du skal til at læse kontrollens anmærkninger. Mit eget lokale supermarked, der er stort, flot og dyrt, klarer sig udmærket. Alligevel kunne jeg læse, at der var fundet skimmel under nogle hylder. Det overrasker mig, og selvom det ikke er en stor synd, påvirker det min opfattelse af butikken.

Danskerne tager ikke let på den manglende hygiejne, og det bør de heller ikke. Da vi spurgte lokale på indkøb ved et af de værste supermarkeder, blev de alle overraskede over oplysningen. De forlangte straks bedre forhold.

Du kan nu selv se dit eget supermarked på bt.dk og tjekke, om forholdene er i orden. For en god butik har gode kunder, der ikke blot har tillid, men også kontrollerer, at hygiejnen er i orden.

Ellers finder kunderne en anden butik at besøge.

Tillid er godt - kontrol virker.