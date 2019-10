Jeg havde næsten glemt, hvordan det lød: en socialdemokratisk statsminister, der lød som en socialdemokrat.

Det må give genlyd af glæde i baglandet, men er jo også allerede blevet stemplet som 'den ræverøde regering' af oppositionen.

Er det nu så galt? Næppe. Som Poul Nyrup engang sagde: »Man ser jo ikke en socialdemokrat med en kniv i hånden, uden han har en gaffel i den anden.«

For mig lød den nye statsminister som en ret fornuftig, jordbunden kvinde, der vil genskabe nogle gode værdier, som alle kan være enige i.

Vi ved sgu godt, I er veluddannede, så I behøver ikke at blære jer

Tillid, sammenhold, solidaritet.

Mere tillid, mindre kontrol af vores ansatte i hjemmeplejen, på hospitalerne, i skolerne. Hvis det kan lykkes, vil vi spare millioner af kroner, der kan bruges til noget bedre. Hvis vi kunne give afkald på de mange måder at måle 'effektivitet' på, ville vi helt sikkert få langt mere af den. Mindre sygefravær, mindre stress, meget mere arbejdsglæde og dermed en langt bedre indsats fra dem, vi er så afhængige af.

Hvis man kunne skrælle noget af alle de smarte foranstaltninger, som er sat i verden i de senere år, for at chefer kunne bevise deres dygtighed til at finde på nye ideer, som måske ikke er så nye, men som bare kaldes nye, indviklede navne.

Som vi så skal lære at sætte os ind i, indtil der kommer en ny chef med andre indviklede navne.

Statsministerens tale var forfriskende gammeldags

Statsministeren gjorde selv op med nogle af de idiotiske sproglige nyskabelser, som kun er sat i verden, fordi de lyder moderne, selvom de gør indholdet mere uforståeligt.

Hvorfor hedder et lærerseminarium nu 'University College'? Hvad i alverden er 'PLC'? Såmænd et skolebibliotek

Tænk, hvis vi andre så fremover kunne slippe for ministre, der kaster om sig med ord som 'paradigmeskift' og 'algoritmer'. Vi ved sgu godt, I er veluddannede, så I behøver ikke at blære jer.

Lær af jeres statsminister, der taler, så det er til at forstå, uanset om man så er enig med hende eller ej.

Og så er det vel omsider i orden, at man ansætter nogle flere medarbejdere i det offentlige? Nu har vi i årevis lyttet til den gamle sang om, at vi skal spare. Jeg spørger bare: Hvem har bedt om, at der skulle være mindre personale i politiet, i skat, på sygehusene, hos de ældre, i børnehaverne?

Jeg kender faktisk ikke ret mange, der i det daglige går rundt og kræver skattelettelser. Bevares, vi vil alle gerne have flere penge til rådighed, men vil vi bytte service med lavere skat? Jeg har lige fået en hofteoperation til mange, mange tusinde kroner.

Skal det kun være forbeholdt dem, der kan betale selv?

Selvfølgelig ikke, og det er faktisk indholdet af ordet solidaritet, som de borgerlige er så bange for. Ja, selv socialdemokrater holdt op med at bruge ordet i årevis af skræk for at lyde gammeldags.

Statsministerens tale var forfriskende gammeldags.

Gør op med tosserierne på udlændingeområdet, burka, håndtryk, betaling for tolkebistand. Det får næppe flere til at opsøge Danmark. Jeg håber, at socialdemokrater med tiden får mere mod til at gøre op med den for stramme udlændingepolitik, men der er øjensynlig langt endnu. Selvom DET nemlig også har noget med solidaritet at gøre.

Og så kære regering, skulle I ikke nu tage mod til jer og slå et slag for, at Danmark jo også er en del af EU, og at dette fortræffelige foretagende er mere nødvendigt end nogensinde. Hvorfor skal vores forhold til udlandet altid gemmes i 'en annonce under brugte barnevogne'. Vi er totalt afhængige af vores omgivende verden. DET hører vi gerne mere om.

Men så langt så godt, Rom blev ikke bygget på en dag. God arbejdslyst!