Der findes dem, som synes, at man bare skal tie Rasmus Paludan ihjel. Det er jeg helt uenig i. Så fladpandet som han er, må vi andre tale imod.

Det skylder vi dem, han så tydeligt foragter. Og det skylder vi også os selv - for at huske os selv på, at vi stadig har værdighed og værdier i behold. At det hele ikke bare er skredet ad h… til.

Den store italienske digter Dante skrev tilbage i 1300-tallet:

»Det hedeste sted i helvede er forbeholdt dem, der forholder sig neutrale i moralske krisetider.«

Og den gælder endnu.

Men der burde være grænser, der forbød nogen at fornærme og såre andre på den måde.

En meget vigtig bastion har politikerne afskaffet, nemlig blasfemiparagraffen. Den beskyttede alle religiøse retninger mod at blive forhånet af andre.

Men bevares. Den højhellige ytringsfrihed tæller overalt, eller gør den?

Gad vide, hvornår vi hører en minister kritisere Kinas besættelse af det lille fredelige Tibet.

DET varer nok længe, for nu har vi fået nogle fine bamser …til låns …og så holder vi kæft så længe.

Nå, men idioten Paludan må altså håne muslimer og homoseksuelle, lige så tosset han vil. Okay, han har dog fået en betinget dom for racisme, men ellers kan han åbenbart slå sig løs og slå til.

Det er der så også andre, der gør. Ballademagerne. Unge mennesker, der enten bare er snotforvirrede og vil have ballade i gaden, eller folk, der bevidst ønsker at uddybe konflikterne i vores samfund.

Gøre tingene endnu værre. Vise, hvor 'forfærdeligt' et land, vi bor i. DE er virkeligt ude i et dårligt ærinde, for det er jo på grund af dem, at der dukker så mange medier op. De går virkelig Paludans ærinde, for hvem gad ellers høre hans taler og hans ævl. Det blev medierne sikkert hurtigt trætte af. Hvem gider vise nogle fredelige demonstrationer?

Det kan være ærgerligt at se, hvor mange betjenttimer der skal bruges på demonstrationerne. Man kunne nok anvende tiden bedre. Paludan kunne jo så henvises til at holde sine demonstrationer i Faxe Kalkbrud eller ude på heden et afsides sted, men han har ret til at tale. Og vi har ret til at tale imod. Som bekendt må man sige, hvad man vil, men man må også tage konsekvenserne.

Det skal vel lige også bemærkes, at der bruges masser af betjenttimer, som nok også kunne være brugt bedre, fordi der er nogle idioter, som ikke kan styre sig i forbindelse med store fodboldkampe. Så båtnakkerne fra stadion bør ikke himle så meget op over de unge mænd, der slår løs under demonstrationerne, lige så idiotiske de er. De er jo ikke et hak bedre.

Jeg har det allermest stramt med at se på, at man ødelægger bøger. Det gjorde nazisterne som bekendt i de sorteste år. Det bør få alle til at gyse. Og det har for mig intet med ytringsfrihed at gøre. Så vi er tilbage ved blasfemiparagraffen. Muligvis skal den moderniseres, men giv os den tilbage og vis, at vi stadig lever i et land med ordentlige værdier og respekt for hinanden trods vores uenigheder.