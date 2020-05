Miljøaktivisten Fabian Vennekilde er endnu engang gået til angreb mod supermarkedskæden Coop. Onsdag holdt han en demonstration mod ressourcespild foran Coops hovedkontor.

Men i sin kamp for klimaet og miljøet måtte Fabian Vennekilde selv forsømme fire miljøvenlige hensyn.

»Vi bliver nødt til at brænde noget co2 af og gøre nogle ting, der ikke er gode for klimaet, for at vores aktioner kan lade sig gøre, og for at vi bliver hørt. Hvis vi skal brage igennem, skal vi gå til grænsen og også lidt over,« siger Fabian Vennekilde.

En holdning der møder kritik fra Coop:

Fabian Vennekilde og nogle af de opsprættede bolde. Foto: Privat. Vis mere Fabian Vennekilde og nogle af de opsprættede bolde. Foto: Privat.

»Vi er i kontakt med mange aktivister i forhold til at stoppe madspild. Det er konstruktivt og seriøst, men det synes jeg ikke, det her er. Det er ikke ligefrem en miljøvenlig demonstration,« siger Coops informationsdirektør, Jens Juul Nielsen.

Fabian Vennekilde demonstrerede mod Coop, fordi han havde fundet omkring 150 opsprættede plastikbolde og nogle andre varer i en af Coops containere. Men Fabian Vennekilde, de fire medaktivister og en journalist fra DR kørte fra Frederiksberg til Coops hovedkvarter i Albertslund i to gamle biler. Ikke miljøvenlige elbiler der er bedre for klimaet.

»Bilerne kører langt på literen, og vi vil ikke kunne have haft tingene med i toget. Vi havde fire poser med punkterede bolde, et ildfast fad, en kasse med non-food og noget brænde. Vi kører land og rige rundt for at samle de her varer ind,« siger Fabian Vennekilde.

Herefter smed Fabian Vennekilde og medaktivisterne de fleste af de 150 plastikbolde ud over Coops parkeringsplads og startede et lille bål i en bålpande, hvori de brændte de resterende plastikbolde af.

Er det i orden at forsømme miljøet for at gøre opmærksom på miljøsvineri?

»Det er symbolsk. Normalt plejer vi at give varerne, vi finder, væk, men i dag valgte vi at brænde nogle af boldene, for vi har en fødevarevirksomhed, der kalder sig grøn, men alligevel ender de her ting på forbrændingen. Det er det, vi vil vise,« siger Fabian Vennekilde.

Under demonstrationen gik en af aktivisterne rundt og satte en masse hjemmelavede flyers i Coops ansattes bilruder.

Flyers lavet af 200 stykker printerpapir.

»Det er rigtig nok, at vi har brugt 200 stykker papir, og det er måske ikke direkte godt for miljøet. Men i dag vil vi ramme Coops ansatte, og vi prøver at nå dem med vores budskab på den måde,« siger Fabian Vennekilde.

Den flyer som aktivisterne delte ud. Foto. B.T. Vis mere Den flyer som aktivisterne delte ud. Foto. B.T.

Men Fabian Vennekilde gør det for miljøet, og fordi han så, at Coop havde ødelagt brugbare varer, andre kunne have haft glæde af.

Langt størstedelen af boldene havde Coop opsprættet, men nogle af dem var stadig intakte. Måske lidt halvflade, men ikke ubrugelige. Alligevel vil Coop ikke give dem væk:

»Når nogle varer ikke kan sælges, sætter vi prisen ned. Bliver de stadig ikke solgt, giver vi det væk. I det her tilfælde vil vi ikke være bekendt at give boldene til nogen, da de var i meget dårlig stand. Måske der har været en enkelt bold, der ikke fejlede noget, så måske vi skulle have finsorteret bedre. Smed vi brugbare og salgsbare vare ud, vil det være som at smide vores egne penge ud ad vinduet,« siger informationschef ved Coop, Jens Juul Nielsen.

Coops forklaring køber Fabian Vennekilde ikke, der ifølge ham selv har fundet brugbare varer i Coops containere utallige gange. Og den kamp mener Fabian Vennekilde er så vigtig, at den er nogle forsømte miljøhensyn værd.

Fabian Vennekilde, er det ikke dobbeltmoralsk at i selv overskriver en række miljøhensyn, mens i langer ud efter andre? Er i bedre selv?

»Ja, for vi gør det ikke systematisk, som Coop gør. Vi gør det under en demonstration, hvor vi råber op. Det her var kun varer fra én butik. I morgen kunne vi vise samme omfang fra en anden butik.«

Glemmer du klimaet i din kamp mod Coop?

»Nej, det synes jeg ikke. Tværtimod, for vi gør det i et enestående tilfælde. Hen over de sidste år har vi lavet flere aktioner mod Coop. Vi har taget dem i at skære børnetøj op, vi finder mange sodavand hver dag. Det, vi gør, er småting, i forhold til hvad Coop gør hver dag.«

Kæmper du for klimaet eller kæmper du mod Coop?

»Jeg kæmper for klimaet. Jeg gør det her, fordi mange hundrede mennesker hver dag sender mig beskeder om, at de ikke har råd til at få mad på bordet. Jeg er blevet kontaktet af en fra en børnehave, der gerne vil have haft de her bolde. Det er at pisse dem i munden, når Coop skærer boldene op og smider dem ud.«

Så er det okay, at du selv forsømmer nogle miljøhensyn i din kamp for klimaet?

»Ja, for ingen vil skrive om det her, hvis vi ikke gjorde noget voldsomt. Jeg har forsøgt at have en dialog med Coop i mange år, men intet har de ændret,« siger Fabian Vennekilde.