B.T. har modtaget en stævning fra Anna Mee Allerslevs advokat, hvor B.T. bliver anklaget for at frembringe injurier mod den tidligere borgmester i Københavns Kommune.

Anna Mee Allerslev har tidligere klaget over artiklerne til Pressenævnet, uden nævnet fandt anledning til at B.T. skulle beklage artikelserien. Der var ikke noget at komme efter.

Det er over et år siden, at den første artikel blev skrevet og det er knap et år siden, at Anna Mee Allerslev forlod stillingen som borgmester midt under den kommunale valgkamp.

Hvorfor overhovedet fortsat interessere sig for denne sag, når nu hovedpersonen har trukket sig, er der mange der spørger. Det er også en væsentlig del af argumentationen for at rejse injuriesagen.

Der er flere instanser, der har interesseret sig for Anna Mee Allerslevs embedsførelse efter hun forlod borgmesterposten. Københavns kommune har således bedt et advokatfirma, Horten, undersøge forholdene i forvaltningen. Undersøgelsen blev til hele tre undersøgelser fra samme advokatfirma.

De første to undersøgelser viste sig at være særdeles mangelfulde. B.T.s journalister kunne hver gang påvise, at der manglede oplysninger fra Anna Mee Allerslevs side. Således findes der nu tre undersøgelser, hvor i det mindste de to første var så tynde, at Københavns kommune var nødsaget til at bestille en ny.

Ombudsmanden er også i gang med en selvstændig undersøgelse, der endnu ikke er udgivet. Det er således helt normalt at beskæftige sig med en borgmesters forvaltning af embedsperioden efter, at man er fratrådt. Det er ganske enkelt væsentligt, at få afklaret hvad der er foregået og om der er basis for yderligere.

Det er selve kernen i journalistik og publicisme, at medierne undersøger og afprøver magtfulde personers håndtering af deres magt. Er reglerne fulgt? Kan vi være trygge ved den pågældendes embedsførelse?

B.T. har i de - erkendt - mange artikler, der er skrevet om sagen konsekvent interesseret sig for den periode, hvor Anna Mee Allerslev var borgmester. Vi har konstant fokuseret vores øjne på bolden (sagen) som vi altid gør, vi har ikke fokuseret på personen. De skiftende forklaringer om relationen mellem borgmesteren og en af kommunens store leverandører, de mangelfulde oplysninger til to undersøgelser gør, at personen og borgmesteren ofte selv har blandet dette sammen.

B.T. ser frem til stævningen og endnu en afgørelse i sagen. Vi er helt sikre på, at vores journalistik og den afgørende dokumentation viser, at sagen i sin substans er endog meget væsentlig.