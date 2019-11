Kom ind i kampen.

Sådan lyder Mette Oxholms opråb til alle mænd, som, hun mener er forsvundet i ligestillingsdebatten.

Mette Oxholm er medlem af Venstres Ungdom og feminist. Hun advarede i B.T. Live tirsdag mod, at ligestillingsdebatten ender som et politisk ekkokammer for kvinder, der ikke fører ligestillingsdebatten videre.

»Jeg mangler mænd, der kommer på banen og fortæller om deres udfordringer. De er i min optik desværre stærkt underrepræsenterede i debatten,« sagde Mette Oxholm.

Jeg føler et personligt behov eller ansvar for at gøre det Mette Oxholm

For ligestilling handler også om at kæmpe for mændene, mener hun.

»Men nu bliver feminisme i stedet udskammet som en identitetspolitisk bevægelse, der forsøger at bashe mændene.«

Mette Oxholm tror, hovedårsagen er, at kvinder er hurtigere til at påpege det, når de støder ind i problemer, forklarede hun

»Det opfattes måske ikke som særligt maskulint at sige, at man har nogle udfordringer i sit liv eller vil lave om på nogle strukturer. Eller som maskulint at gå ud og sige, at man har en depression eller går til lægen,« sagde Mette Oxholm.

De føler, de allerede er dømt ude på forhånd, fordi nogle kvinder ikke ser deres holdning som legitim Mette Oxholm

I en kronik i Berlingske kom hun i forbindelse med mændenes internationale kampdag 19. november med en række eksempler på samfundsmæssige forhold, hvor mænd møder modstand.

'Som eksempler på mænds problemer kan jeg blandt andet nævne, at der er flest mænd, som er kriminelle. Der er flest mænd, som er hjemløse. Der er flest mænd, som begår selvmord. Mænd lever generelt færre år end kvinder. Kun halvdelen af alle mænd med depression får hjælp. Der er flest mænd, der udsættes for hadefulde kommentarer på sociale medier. Mænd tager færre barselsdage end kvinder – selvom de gerne vil tage flere.'

Derfor vil hun invitere mændene inden for i ligestillingsdebatten.

»Jeg har ikke skrevet kronikken, fordi jeg føler et personligt behov eller ansvar for at gøre det. Men jeg føler et samfundsansvar for at gøre det,« forklarede hun.

Men det kræver også, at mange feminister ser indad, mener Mette Oxholm.

»Jeg tror, mange mænd ikke har lyst til at deltage i debatten, fordi de føler, de allerede er dømt ude på forhånd, fordi nogle kvinder ikke ser deres holdning som legitim.«