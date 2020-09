I et debatindlæg i Politiken fortæller 71-årige Mette Fugl åbent om, hvordan hun var offer for flere overgreb og ydmygelser, da hun var ansat som journalist på Politiken, Information og TV Avisen.

I indlægget kalder hun Sofie Linde for 'modig', og går derefter lige i kødet på flere tidligere kollegaer, der har ydmyget eller begået overgreb på hende igennem hendes karriere i mediebranchen.

Dog uden at nævne navne.

Hun nævner blandt andet en redaktionssekretær på Politiken, som hun ikke turde tag elevatoren med, fordi han ville gramse på hende, da hun arbejdede der.

Og så var der søndagsredaktøren, der fik en noget upassende tanke en sen aften.

»Han brasede ind på mit kontor og mente, det var på tide at kneppe. Jeg sad helt alene, sagde nej og tilføjede et alt for høfligt tak. Næste morgen lå der en besked fra ham på mit skrivebord. Du er en narrefisse, og du skriver for dårligt til dette dagblad. Den var svær at tage,« skriver Mette Fugl i debatindlægget.

Efterfølgende hævnede manden sig på hende gentagende gange ved at sende artikler retur til hende med mærkeligt formulerede krav om rettelser.

Et eksempel, som hun fortæller om, var, da hun havde skrevet en artikel om vold mod kvinder, hvor manden mente, det var kedeligt, og syntes at artiklen manglede lidt 'sovs og kartofler'.

Dette er blot et udpluk af hændelser, som Mette Fugl ridser op i debatindlægget.

Hun skriver, at grunden til, at hun ikke gider at nævne navne, er, at det er 50 år siden, at disse hændelser fandt sted, og dem, der gjorde disse ting ved hende, er døde.

Hun finder det dog yderst chokerende og horribelt, at overgreb og ydmygelser mod kvinder stadig finder sted den dag i dag.