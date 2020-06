Hvor blev Mette Frederiksens takketale af?

Det spørger Kim Novaa - også kendt som 'Botoxkongen' - sig selv om. Han ejer både en skønhedsklinik og et fitnesscenter og efterlyser at blive hyldet på lige fod med de offentligt ansatte i forbindelse med genåbningen af Danmark.

Kim Novaa undrer sig over, at Mette Frederiksen ikke holdt pressemøde, i forbindelse med at blandt andet fitnesscentrene igen kunne åbne i mandags som del af genåbningens fase 3. Og så mener han, det sender et dårligt signal, at retningslinjerne kom, få timer før han måtte åbne sit eget center igen.

»For os, der knokler røven ud af bukserne og sætter alt på spil i forhold til vores opsparing for at få samfundet til at køre rundt, skulle hun have været så meget statskvinde og i stedet have stillet sig op i fredags med retningslinjerne i hånden og sagt: ‘Hør her, kære venner. Tak, fordi I har været så venlige at komme igennem denne krise sammen med os andre. Jeg har retningslinjer til jer, så I kan gøre jer klar i weekenden til at åbne op på mandag',« siger Kim Novaa.

Hun træder ikke i karakter Kim Novaa

Det var egentligt først planen, at fitnesscentrene måtte åbne igen i fase 4 til august. Men Kim Novaa kunne lørdag eftermiddag læse i medierne, at han godt kunne forberede sig på en langt tidligere genåbning. Om aftenen blev det officielt vedtaget i Folketinget.

»Jeg sidder der som ejer af et fitnesscenter og tænker, 'hold da op, hvilke retningslinjer kommer der mon?' Men der kommer ingen officiel udmelding fra vores statsminister. Hun træder ikke i karakter.«

I stedet kommer retningslinjerne med Kim Novaas ord først ‘snigende om natten’, få timer inden han i princippet kunne åbne sit fitnesscenter op igen.

»Når der bliver udstukket retningslinjer fra myndighederne, er det min opgave at følge dem til punkt og prikke, så derfor valgte vi ikke at åbne op mandag,« siger han.

Hun har mere skabt en kløft mellem de offentligt ansatte og de selvstændige Kim Novaa

Der skulle blandt andet skaffes mere sprit og flyttes maskiner i centeret, forklarer Kim Novaa.

Nu har I været lukket ned i tre måneder. Betyder en dag fra eller til så meget?

»Nej, men det er princippet i det. Statsministeren kalder sig børnenes statsminister. Jeg havde gerne set, at hun også var Danmarks statsminister. Hun er også de erhvervsdrivendes og de selvstændiges statsminister.«

Hvad skulle Mette Frederiksen have gjort?

»Jeg har som bidragsyder til det her land også behov for at blive hyldet og klappet af. Jeg har også været med til at betale de sygeplejersker og læger, der har sat livet på spil, så vi kunne komme igennem det her,« siger Kim Novaa, der selv er uddannet sygeplejerske.

»Hun har mere skabt en kløft mellem de offentligt ansatte og de selvstændige. Men vi skal hyldes allesammen for det her. Det er vigtigt, for vi har hver vores rolle i velfærdsstaten Danmark. Og så skal vi da alle tilskyndes med at blive hyldet.«

Kim Novaa fortæller desuden, at han endnu ikke har modtaget den hjælpepakke, han har søgt om. For at undgå, at fitnesscentret gik konkurs under nedlukningen, har han hver måned betalt af egen lomme for at dække de faste udgifter. Det er endnu et eksempel på, at regeringen svigter de selvstændige, mener han.

»Jeg ringede så sent som for en time siden for at høre, hvor mine penge bliver af. Nu kører vi på over tredje måned.«

B.T. har uden held forsøgt at få en kommentar fra Socialdemokratiets politiske ordfører, Jesper Petersen.