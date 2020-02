»Jeg ved godt, det er et enkeltstående eksempel. Men det illustrerer bare det fundamentale problem ikke at kunne tale sproget i det land, man har valgt at bosætte sig i.«

Morten Messerschmidt er rystet efter en tur med taxa.

Politikeren fra Dansk Folkeparti skulle for nylig fra Københavns Lufthavn til sin arbejdsplads, Christiansborg.

Men det gik ikke så nemt, som han ellers regnede med, fortalte han i B.T. Live mandag. Vi vender tilbage til, hvad han oplevede på taxaturen, men først lidt baggrund.

Det var en smule rystende Morten Messerschmidt

Her var han i studiet for at diskutere, hvorfor han er imod, at jobcentre oversætter vejledninger til at søge om ydelser til arabisk.

Han mener, kommunerne i stedet bør insistere på, at man skal tale dansk eller tage hjem, hvor man kommer fra, har han slået fast over for B.T.

»Det skaber nogle kæmpestore problemer, at man ikke kan sproget i det land, hvor man arbejder,« sagde Morten Messerschmidt i B.T. Live og uddybede sin taxa-oplevelse:

»Bare prøv at tage en taxa her i København. Meget ofte taler chaufføren så dårligt dansk, at du er nødt til at skrive ned, hvor du skal hen.«

»Forleden skulle jeg fra lufthavnen ind til Christiansborg. Chaufføren anede ikke engang, hvor det lå, eller hvad det var. Det var en smule rystende. Så sagde jeg Folketinget, men det hjalp ikke. Så jeg blev nødt til at skrive det ned, så han kunne få det ind på gps'en.«

Morten Messerschmidt sagde dog ikke noget til chaufføren.

»Jeg vil helst bare sidde og passe mine ting, når jeg sidder i en taxa. Så jeg havde ikke lyst til at indlede en større politisk diskussion.«

Men hvad tænkte du?

»Jeg tænkte, at manden måtte være gået galt i byen. Det er helt utroligt, at man kan være taxachauffør i København og så ikke vide, hvor Folketinget ligger henne.«

I weekenden meldte beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) ud, at jobcentre godt kan oversætte information til arabisk, hvis det drejer sig om, hvordan man søger job. Men ikke hvordan man søger om ydelser.

»Helt grundlæggende, så er, bør og skal det være sådan, at der skal kommunikeres på dansk på jobcentrene. Vi befinder os i Danmark, og det bør være muligt at stille det krav, at der skal kommunikeres på dansk om de her ting,« sagde Peter Hummelgaard.

Det er denne seddel, der er oversat fra dansk til arabisk:

Her er den besked, der på et andet ark på væggen hos jobcenteret i Gribskob Kommune er oversat til arabisk.

»Jeg vil understrege over for alle landets kommuner, at det er vores fælles opgave i hele beskæftigelsesindsatsen at sørge for, at udlændinge får besked om, at de har pligt til at bidrage til samfundet ved at komme i arbejde,« tilføjede Peter Hummelgaard.

B.T. har præsenteret Peter Hummelgaards udtalelser for Gribskov Kommune.

Her vil de lytte til ministerens råd.

»Det er bestemt en god idé at supplere jobcenterets generelle råd og vejledning med en skriftlig vejledning også, så vi vil tage ministerens gode råd til os,« lyder det i en mail fra Niels Tørsløv, der er direktør for Plan, Teknik og Beskæftigelse i Gribskov Kommune.

Denne seddel på arabisk hænger på væggen i jobcentret i Gribskov Kommune. A4-sedlen orienterer blandt andet om jobcenterets åbningstider og hjemmeside.

