Morten Messerschmidt tordner i øjeblikket mod et forslag, der skal sikre mere udenlandsk arbejdskraft til Danmark.

Her står han helt uden for sine venner i blå blok, der vil have sat beløbet ned til 360.000 kroner for, hvor meget man skal tjene for at komme til Danmark at arbejde. Dog med undtagelse af personer fra muslimske lande.

Men hvordan vil HAN så løse problemet med manglede arbejdskraft i Danmark?

