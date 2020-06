Mette Frederiksen er et frisk pust i Statsministeriet. Og mange kan godt lide hendes ligefremme facon. Som når hun siger, at EU-budgettet er det rene gak. Det lyder godt. Også i mine ører.

For hvis der er noget, der er gak, så er det den måde, EU formøbler godt 1.000 milliarder kroner på. Hvert år.

Til landbrugsstøtte, erhvervsstøtte, flyttecirkus, solidaritetspakker til Sydeuropa og meget andet godt.

Og så er det forfriskende med en statsminister, der – som barnet fra H.C. Andersens eventyr – tør tage til Bruxelles og sige det, som det er: 'Det hele er jo gak, venner!'

Faktisk er Italien et af de lande, der har den allerstørste guldreserve

Men de seneste dage er det, som om det er ved at blive småt med gakken. Friske Mette og hendes kække finansminister Nikolaj har nok fået et lille prik på skulderen. Det er Berlin, der kalder. Og kansler Merkel er ikke glad.

Hun er faktisk ret træt af, hvordan Mette sådan fører sig frem. Nu har Mette og Nicolaj værsgo at skifte linje og tage del i et kompromis. Ellers bliver Merkel vred.

Og så må Mette og Nikolaj pludselig ændre linje. Nu forstår de godt, at Danmark også må betale, og at EU naturligvis skal hjælpe italienerne med at rejse sig.

Det sidste kan der selvfølgelig være noget om. Men mon ikke de tyske hjælpepakker handler mere om igen, igen at sikre euroen mod et italiensk kollaps.

Mette og Nikolaj ved ikke rigtigt, hvad de skal mene

Og her vil Merkel altså gerne have danskernes hjælp. Derfor forklarede finansministeren på tirsdagens møde i Folketingets europa-udvalg, at Danmark skam nu slet ikke synes, det er gak at betale mere til EU. Vi vil gerne være med til at betale mere – bare det ikke er helt så meget, som kommissionen siger.

Hvor meget man vil betale, ved vi ikke. Og hvem der skal betale, ved vi endnu mindre om. Men mon ikke det bliver dig og mig?

Helt pudsigt er det, fordi italienerne faktisk har penge i banken. Ja, faktisk er Italien et af de lande, der har den allerstørste guldreserve. I den italienske centralbank ligger der for 660 milliarder kroner i guld. Det er otte gange så meget, som briterne har liggende, og det er lige så meget, som tyskerne har – i forhold til indbyggertal.

Nogen vil måske synes, at det er lidt gak, at vi i Danmark skal sende milliarder af sted i hjælpepakker til et land, der har så mange pengene stående på kontoen. Det synes jeg eksempelvis. Men Mette og Nikolaj ved ikke rigtigt, hvad de skal mene. Og i hvert fald skal de helst ikke mene noget, før de har spurgt i Berlin…

Og mens man taler i Bruxelles, går italienerne og glæder sig til de mange dejlige penge. Flere ministre har offentligt luftet tanken, at man jo kunne bruge pengene fra Danmark til at sænke de italienske skatter.

Gad vide, hvordan Mette og Nikolaj vil have det med det? Nå, så længe Merkel er glad, betyder det nok ikke så meget. Så er det ikke så gak alligevel… Medmindre danskerne måske ligefrem skal have højere skatter, for at italienerne kan sænke deres?

Men det gider Mette og Nikolaj slet ikke tale om. For så bliver det da lige lovligt gak…