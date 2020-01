Morten Messeschmidt skal snart til London og spise østers med brexit-bagmanden Nigel Farage, når Storbritanniens EU-exit er blevet en realitet efter 47 års medlemskab.

»Jeg kan sagtens møde med mine gamle kolleger uden om EU. Dot og jeg tager ofte til London. Selvfølgelig skal vi have champagne. Vi favner stadig Europa. Det er kun EU, vi ikke kan lide.«

Morten Messerschmidt har siddet i Europa-Parlamentet for Dansk Folkeparti og har skrevet sammen med brexitpartiets leder, Nigel Farage, der har været en ledende figur i brexitbevægelsen. Storbritannien forlader nemlig EU den 31. januar..

»Jeg sendte en sms til Nigel i aftes. Jeg skrev tillykke med hans succes. Uanset hvad man mener om brexit, skal man tage hatten af for politikere, der leverer varen.«

De er bange for, hvad alternativet er Morten Messerschmidt

»Her til morgen skrev han tilbage, at nu er vi de næste, der skal føre kampen videre mod EU-systemet.«

Det fortalte Morten Messerschmidt, der nu sidder i Folketinget, i B.T. Live torsdag, halvandet døgn før Storbritannien træder ud af EU.

»Jeg kan huske, da vi kom i parlamentet sammen i 2009 og skulle danne en ny EU-kritisk gruppe, grinede folk ad det og sagde, at det aldrig ville blive til noget. Nu griner man altså ikke længere.«

Det er vemodigt for Morten Messerscmidt at skulle tage afsked med briterne, og det stikker lidt i hjertet, fortalte han.

Synes du, at Danmark skal forlade EU?

»Men det giver også nogle nye muligheder for at udfordre EU-systemet. Også for Danmark.«

Morten Messerschmidt mener, at de danske vælgere skal spørges, hvorvidt Danmark skal følge i briternes fodspor eller ej, når det bliver klarere, hvad alternativet er.

»Til den tid vil jeg nok også anbefale, at Danmark skal forlade EU. Men det er vigtigt, at vi reelt ved, hvad vi skal have i stedet for. Derfor er brexit så spændende. For nu går de rigtige forhandlinger i gang. Så inden for et års tid ved vi, hvilken slags aftale briterne får med EU.«

»Og så kan man se konturerne af, hvad Danmark ville kunne sammen med briterne, hvis vi også forlader EU. Men støvet skal lige lægge sig, inden vi tager den diskussion i Danmark. Men jeg er sikker på, den kommer.«

Hvor er vi om 10 år?

»Jeg tror, vi er ude. Jeg kan sagtens følge det, Nigel Farage sagde i aftes. At der er rigtig mange lande i EU, hvor befolkningen mest er tilhængere af medlemskabet, fordi de er bange for, hvad alternativet er.«